Сенатор США в Вильнюсе призывает ввести секторные санкции для Минска

Находящийся с визитом в Вильнюсе сенатор США, республиканец Боб Портман во вторник заявил, что Вашингтон должен ввести секторные санкции для Минска, потому что они будут эффективнее, чем применение ограничений к отдельным лицам.

"Секторые санкции точно будут эффективнее", - сказал политик журналистам на пресс-конференции во вторник.

По словам Б. Портмана, секторные санкции должны быть направлены так, чтобы причинить боль режиму авторитарного президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Это могли бы быть секторы продукции или промышленности, где бы мы видели определенное воздействие", - добавил он.

Сенатор посетил Вильнюс вместе с коллегами-демократами Джин Шахин и Крисом Мерфи. Американские политики встретились с министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом и лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Сенаторы посетили Литву чуть больше недели спустя после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair и задержания летевших им блогера Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги.

Парламентарии США заявили, что такие действия не могут оставаться без ответа, а задержанные, как и другие политзаключенные Беларуси, должны быть освобождены.

Политики также поблагодарили Литву за лидерство.

Белый дом в пятницу объявил, что из-за этих действий Минска США введут санкции для Беларуси. Как утверждают США, совместно с Евросоюзом сейчас идет подготовка целевых санкций, направленных на ключевых деятелей режима А. Лукашенко.

В свою очередь, К. Мерфи сказал, что санкции должны быть "сильными, действенными и скоординированными с союзниками".

"Мы также должны направить четкий месседж миру, что демократическое сообщество во главе с США и ЕС не позволит брутальному диктатору уйти от ответственности за преследование политических оппонентов", - сказал он.

Д. Шахин сказала, что А. Лукашенко обязан отпустить всех политзаключенных, а в Беларуси должны быть проведены демократические выборы.

"Пришло время тебе уйти. Уступи место демократически избранному лидеру, более достойному руководить народом", - обратилась сенатор к белорусскому руководителю.

Участвовавшая в этой пресс-конференции С. Тихановская поблагодарила за объявленные до этого времен санкции США для Беларуси, однако подчеркнула необходимость введения "дополнительных мер против людей и видов бизнеса, поддерживающих режим".

"Ситуация ухудшается, а репрессии против людей продолжаются", - сказала лидер белорусской оппозиции.

По ее словам, политзаключенными в Беларуси сейчас считается более 450 человек.

Во вторник главный редактор Telegram-канала Nexta Тадеуш Гичан в аккаунте Twitter сообщил, что, вероятно, режим в Минске сначала планировал перехватить самолет с С. Тихановской.

По его словам, аккаунт электронной почты, с которого, как утверждает Беларусь, была выслана угроза о вероятной бомбе на борту самолета Ryanair, создан 14 мая, когда в Греции была сама С. Тихановская.

Сама лидер белорусской оппозиции сказала, что знает об этой информации, однако подтвердить ее не может.

"У нас нет доказательств", - сказала она.

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