В Каунасе еще один протест: дети хотят в школу, а родители выступают против тестирования

1 июня по случаю международного дня защиты детей у муниципалитетов разных городов Литвы прошли акции протеста. Дети мелками рисовали и писали на асфальте, родители высказывались против тестирования школьников. По словам организаторов акции представителей "Союза семей" это тестирование научно необоснованно, они также поделились мнением будто дети, болеющие бессимптомной формой Covid-19 вообще не распространяют инфекцию.

Не всем родителям понравилось, что дети младших классов могли вернуться в школу при условии регулярного тестирования.

"Союз семей" объявил акции протеста у муниципалитетов 1 июня, в 14 часов. Мэрам вручили требование вернуть детей в школы без обязательного тестирования.

В Каунасе на акцию протеста пришли люди с детьми. Полицейские не разрешили собравшимся взрослым рисовать мелками на новом тротуаре около муниципалитета, но творчество детей не пресекали. Дети писали: "хочу в школу", "школа – не больница".

Участники этих акций протеста заявляют, что обязательное тестирование разделили общество и детей, дети, родители которых не подписывают разрешение на тестирование, не могут ходить в школы. На вопрос, почему родители не разрешают тестировать детей на Covid-19, каунасцы заявили, что нелогично тестировать здоровых детей, что методика тестирования до конца неясна, нет гарантии, что тестирование безопасно для детей.

Представитель "Союза семей" Арвидас Даунис сказал, что цель акции – протест против тестирования детей на Covid-19. Он назвал действующие требования дискриминацией.

Даунис напомнил, что детям автоматически дозволена любая деятельность, которую разрешает наличие "паспорта возможностей", но в школу они почему-то ходить не могут.

"Дети не представляют опасности друг для друга, вот в чем суть. Мне кажется, от коронавируса в Литве дети не умирали", – наполнил он.

На замечание, что дети могут принести болезнь в семью, Даунис ответил, что, по его мнению, дети болезнь не распространяют, если болеют бессимптомной формой.

Представитель администрации Каунасского муниципалитета Она Гуцявичене сказала, что в школы вернулись 79% детей начальной школы и 94% двенадцатиклассников.

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