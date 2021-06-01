Кроме того, на черном фоне появилась надпись Love is love ("Любовь есть любовь"). Фотографию в социальных сетях разместила Йолита Каткуте, заметив "Мы вернули радугу".
Полиция расследует вчерашний инцидент с закрашиванием пешеходного перехода.
"Это происшествие зафиксировано, мы как раз сейчас выясняем и уточняем се обстоятельства. Когда получим все данные, связанные с происшествием, сможем что-то сказать", – сказал глава 3-го комиссариата Дональдас Дубака.
Видео с закрашиванием перехода в фейсбуке поделился депутат Томас-Витаутас Раскявичюс. Политик считает, что сделавшие это люди "обычные террористы".
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