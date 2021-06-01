ВВП Литвы за год вырос на 1,2%, а за квартал – на 2%

BNS ru.DELFI.lt

Eurai Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

В первом квартале этого года, по сравнению с тем же периодом 2020 года, внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы, за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, вырос на 1,2% и в ценах того периода составил 11,592 млрд евро.

По сравнению с четвертым кварталом 2020 года, реальное изменение экономики, за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, составило 2%, опубликовал уточненную оценку ВВП Департамент статистики. Как утверждают специалисты, при оценке ВВП производственным методом, выявилось, что положительное влияние на ВВП оказали результаты обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, транспортного сектора и складирования, научной и технической деятельности. Статьи по теме: Экономист: в Литве вскоре поднимут вопрос повышения налогов Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП Литвы за этот год до 2,9% При оценке ВВП методом расходов, можно отметить, что конечные расходы домашних хозяйств за квартал выросли на 1%, а расходы сектора власти сократились на 0,5%. Формирование основного капитала (инвестиции) сократились на 1,7%. Экспорт товаров и услуг за квартал сократился на 0,7%, а импорт товаров и услуг вырос на 3,1%. Ранее, по предварительной оценке, сообщалось, что рост ВВП в первом квартале за год составил 1%, а за квартал – 1,8%. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме: