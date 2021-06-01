Из Вильнюса и Люблин теперь можно попасть через портал у столичного вокзала

26 мая 2021 года проект "Портал" объединил два первых города – Вильнюс и Люблин в Польше. Цель международного проекта "Портал" – побуждение к дружбе между городами и странами, сплочение общества для проведения гражданских инициатив.

"ПОРТАЛ" – символ города будущего и мост в более открытый и единый мир, в котором есть время для того, чтобы остановиться и погрузиться в неизвестные города, их культуру и понять, что у нас больше сходства, чем различий. Автор идеи - Бенедиктас Гилис, президент фонда им. Б.Гилиса (BGF), вместе с командой VILNIUS TECH LinkMenų fabrikas, инженерами, дизайнерами и другими творцами создал новый способ в реальное время телепортироваться в реальность другого города и познакомиться с ней ближе.

Цель - побуждение к единству

Цель "Портала" – расширить понятие единства и границы географической эмпатии, побудить к решению глобальных проблем с помощью глобального мышления, гражданской позиции и ответственности за общую планету Земля. Желание предложить альтернативу бытующим идеям и нарративам.

"Большие и глобальные вызовы, которые угрожают исчезновением человечества – социальное и экономическое разобщение, идеологический раскол, глобальное потепление – это не результат нехватки гениальных ученых, активистов или лидеров, технологий или знаний. К этим вызовом приводит нехватка эмпатии и замкнутость мышления, ограниченное восприятие мира, когда наталкиваются на неприступные стены представлений, что "99 принадлежат им и нас это не касается". Именно поэтому мы и начали создавать "Портал" – мост к единству, призыв забыть о стереотипах, конфликтах и иллюзиях, приводящих к разделу человечества на них и нас", – сказал автор идеи Гилис.

Дружба Вильнюса и Люблина

По словам главы BGF Рингайле Папартите, проект был задуман 5 лет назад, и его осуществление потребовало огромного вовлечения и творчества всей команды, включая поиск города-партнера, который рискнул бы соединиться с Вильнюсом через "Портал".

Таким городом стал исторически близкий Вильнюсу Люблин. "Портал" напоминает о том, что даже пандемия не может повлиять на дружбу, единство и международное сотрудничество. Мы хотим как можно скорее вернуться к нормальной жизни, к партнерству особенно в сфере образования, культуры и самоуправлений в Литве и заграницей. Своим участием в проекте Люблин хочет напомнить историческую роль городов в создании пространства для свободы и толерантности", – сказал Кшиштоф Становский, представитель Люблинского муниципалитета, экс-министр иностранных дел Польши.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!