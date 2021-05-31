В Шальчининкском районе водолазы обнаружили тело одного из утонувших мужчин

В Шальчининкском районе в деревне Матуйзай, водолазы обнаружили тело одного из двоих утонувших в воскресенье мужчин.

"В 17.59 ч. сообщили, что найдено тело одного из утопленников", – информировал специалист Департамента пожарной безопасности и спасения Саулюс Жилинскас.

Продолжается поиск второго утопленника. Работает много водолазов, используют дроны и гидролокаторы.

"Работа продолжается. Используют и гидролокаторы и дроны, моторные лодки, водные мотоциклы с необходимым оборудованием", – сказал Жилинскас.

Водолазы ищут утонувших 50-летнего и 34-летнего мужчин, которые выпали из лодки в водоем реки Версека и утонули, с воскресного вечера.

Сообщение о несчастье поступило 30 мая, в 19.30 ч. Выяснилось, что в лодке были четыре человека, двое выбрались на берег, а двое утонули. Мужчины утонули во время празднования 50-летнего юбилея. Один из утонувших - сам юбиляр.

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