Премьер Литвы о ценах на электричество и газ: правительство в этот процесс не вмешивается

ELTA ; Корнелия Миколайтите , ru.DELFI.lt

Государственная служба регулирования энергетики 31 мая сообщила об утверждении более высоких цен на газ и электроэнергию для бытовых потребителей. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что правительство в процесс установки цен не вмешивается, а нуждающиеся жители получают компенсации через действующую систему социальной помощи.

"Цены на газ и электричество регулирует независимый регулятор, который пользуется своей методикой - на нее политики не влияют. Эти ведомства от правительства не зависят, правительство в процесс установки цен не вмешивается. Далее идет финансовая помощь, в которой нуждаются некоторые жители, действует общая схема, механизмы социальной помощи", – сказала Шимоните. Статьи по теме: С июля в Литве подорожает газ и электроэнергия для населения "В сам процесс установки цен правительство точно не вмешивается, был создан независимый регулятор, чтобы этого не было", – заметила премьер. Во втором полугодии газ подорожает на 26–50% за куб. м, а электричество на 8%. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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