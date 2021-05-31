"Цены на газ и электричество регулирует независимый регулятор, который пользуется своей методикой - на нее политики не влияют. Эти ведомства от правительства не зависят, правительство в процесс установки цен не вмешивается. Далее идет финансовая помощь, в которой нуждаются некоторые жители, действует общая схема, механизмы социальной помощи", – сказала Шимоните.
"В сам процесс установки цен правительство точно не вмешивается, был создан независимый регулятор, чтобы этого не было", – заметила премьер.
Во втором полугодии газ подорожает на 26–50% за куб. м, а электричество на 8%.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!