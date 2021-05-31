Еврокомиссар не сомневается, что в Литве могут производить вакцины от COVID-19

Ответственный за внутренний рынок Евросоюза (ЕС) еврокомиссар Тьерри Бретон не сомневается, что литовские предприятия способны производить не только компоненты вакцин от COVID-19, но и сами вакцины.

Он сказал это на пресс-конференции в понедельник после встречи с премьером Ингридой Шимоните, а также после посещения предприятия Thermo Fisher Scientific Baltics и других предприятий страны, у которых есть амбиции содействовать обузданию пандемии COVID-19.

"Не мне давать рекомендации предприятиям по их стратегиям. Но после посещения предприятия, общения с руководством, знакомства с производственными линиями я на самом деле очарован качеством компонентов, необходимых для производству мРНК-вакцин. Конечно, не мне решать, но если вы спрашиваете меня, верю ли я, что у этой команды (...) есть возможности идти дальше и производить вакцину, то мой ответ после визита сегодня утром - да", - сказал Т. Бретон.

Еврокомиссар также сказал, что заверил премьера И. Шимоните, что для повышения автономности цепочки поставки, Литва "будет частью этой цепочки". Он подчеркнул, что в ЕС действует 50 предприятий, которые "позволят нашему материку первому произвести в год столько вакцин, сколько нужно для наших граждан", а также обеспечить экспорт вакцин еще в 90 государств.

Т. Бретон также сказал, что встретился с несколькими пассажирами принужденного к посадке в Минске самолета Ryanair. Он подчеркнул, что этот инцидент стал "похищением европейских ценностей".

"Мы европейцы, но мы все чувствуем себя литовцами, чувствуем себя частью того, что произошло. Это было похищение наших европейских ценностей и мы этого не потерпим", - сказал он.

Литовские компании биотехнологий, фармацевтические компании уже сейчас поставляют компоненты создателям вакцин во всем мире. Часть их планирует расширяться, так что Литва может предложить дополнительные решения по повышению производственных мощностей.

В начале мая возможность производства вакцин в Литве министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте обсудила с главой правления Northway Biotech Владасом Бумялисом.

Он, в свою очередь, сказал, что если будут заключены договоры с производителями вакцин, то активное вещество вакцин предприятие могло бы начать производить через год. По словам В. Бумялиса, предприятие могло бы производить активное вещество вакцин AstraZeneca, Novavax.

Сейчас на действующем в Литве предприятии Thermo Fisher Scientific Baltics производятся компоненты, которые используются в производстве вакцин от коронавируса.

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