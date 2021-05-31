Шашлык на балконе: какой штраф за это могут получить жители Литвы

В Литве потеплело, а с наступлением солнечных дней аромат шашлыка все чаще доносится не только в кварталах частных домов, но и с балконов многоквартирных домов в спальных районах. После того как стали широко использовать барбекю-гриль с крышкой, жители стали смело жарить мясо и овощи. А всем ли известно, что такие действия на балконах многоквартирных домов запрещены? Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Аурелиюс Чесунас рассказал, какие есть правила и какие штрафы ждут нарушителей.

По словам специалиста, согласно действующим в Литве правилам, гриль или мангалы на твердом топливе можно устанавливать не ближе чем в 6 м от построек. Это значит, что на балконах их использовать нельзя, как и на крышах домов. В радиусе 6 м не должно быть ни зданий, ни заборов.

"Правда, важно учитывать инструкцию производителя. Если в инструкции сказано, что можно использовать в помещении, получается двусмысленность - по закону одно, а в инструкции - другое. Однако я еще не видел такое оборудование, которое производитель разрешал бы использовать в помещении", – сказал Чесунас.

По его словам, эти же правила распространяются и на грили с крышками.

"Они немного безопаснее, Но есть опасность, когда снимаешь крышку", – tvirtino сказал собеседник.

По его словам, в 2020 г. поступало немало сообщений о неправильной установке мангалов, но большая часть вызовов не подтвердилась, значит, люди успевали все убрать до приезда инспектора.

В прошлом году из-за мангалов произошли три пожара.

"В этом году был осин вызов в связи с пожаром на балконе. Соседи сообщили, что горит гриль, а на деле горела небольшая теплица", – сказал Чесунас.

За шашлык на балконе грозит штраф в размере 10-70 евро.

Инспектор сказал, что сам по себе гриль или мангал опасность не представляет, однако проблемы возникают, если горячий уголек выпадает из него или выдувается ветром. По этой причине важно подобрать безопасное место для мангала, не держать рядом легковоспламеняющиеся вещи, не ставить мангал под деревьями и не оставлять без присмотра даже после использования, если не убедились, что угли потухли. Важно всегда держать рядом ведерко с водой.

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