Litgrid: за неделю электроэнергия в Литве подорожала на 28%

Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе по сравнению с предыдущей выросла на 28% до 60,1 евро за мегаватт-час, сообщает оператор электропередающей системы Litgrid. В Латвии и Эстонии цена выросла на 12% до 52,7 евро за мегаватт-час.

По словам оператора, на минувшей неделе в связи с ростом цен в Шведской южной торговой зоне, и с завершением планового надзора за перемычкой между Литвой и Польшей LitPol Link значительно вырос экспорт из Литвы, а средняя генерация выросла почти на одну десятую. Это и определило рост цен на рынке в Литве.

Потребление электроэнергии в Литве на прошлой сократилось с 219 до 217 гигаватт-часов. Производство электроэнергии в Литве выросло на 9% до 83 гигаватт-часов, а местные электростанции обеспечивали 38% потребления электроэнергии в стране.

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