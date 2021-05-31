Премьер Литвы о санкциях Беларуси: ничто не должно быть вычеркнуто

Евросоюз обсуждает вопрос санкций в отношении важных для Беларуси экономических секторов, а решения должны быть комплексными, считает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Я бы не хотела выделять конкретный сектор, я не считаю что надо обсуждать отдельные секторы. Решения должны быть комплексными, они должны воздействовать на финансовые ресурсы режима", – ответила премьер на вопрос об эксперте белорусских удобрений через Клайпедский порт.

По ее словам, кроме экономических санкций надо также обсуждать участие европейских компаний в белорусских проектах, финансирование этих проектов.

"Наверное, ничто нельзя вычеркнуть. Должен быть тщательный анализ всех видов деятельности и оценка последствий санкций. Я думаю, тут есть много моментов, не только конкретная производственная ветвь экономики Беларуси, но и технологические достижения наших европейских компаний в отдельных секторах, а также вопрос финансирования, финансовых рынков. Я думаю, есть много сфер, которые надо обсуждать в процессе подготовки пакета санкций", – сказала Шимоните.

Ответственный за внутренний рынок ЕС еврокомиссар Тьерри Бретон после встречи с литовским премьером сказал, что для Беларуси будут подготовлены новые санкции ЕС.

"Помимо санкций, которые уже применены к семи предприятиям, будет подготовлены новые санкции, включая экономические. Сейчас идет анализ, мы каждую неделю предлагаем новые решения", - сказал Т. Бретон в понедельник в Вильнюсе.

"Один момент ясен, и по этой причине я здесь - весь ЕС готов действовать очень оперативно и мы поддерживаем страны Балтии", - сказал он.

После того, как 23 мая Минск принудил к посадке летевший из Афин в Вильнюс гражданский самолет, о новых санкциях для Беларуси говорят и в ЕС, и в США.

О вероятных мерах в отношении экспорта калийных удобрений на прошлой неделе упомянул глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Произведенные в Беларуси удобрений от литовской границы везут Литовские железные дороги, а в Клайпедском порту их грузят "Беларуськалий" и контролируемый Игорем Удовицким Терминал насыпных грузов.

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