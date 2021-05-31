Шимашюс предлагает обновить город: некоторые дома предложат снести речь идет о 30-40 домах

Власти литовской столицы представили проект "Город+". В столичных спальных районах предлагают обновить улицы, квартиры, дома, дворы, чтобы жители были довольны условиями жизни. Не исключено, что некоторые дома пойдут под снос. Власти предложат типовые проекты обновления квартир и домов, в рамках которых можно самостоятельно планировать пространства, террасы и балконы.

Эта тема обсуждалась в передаче "Тема дня" на Žinių radijаs. В передаче принимали участие мэр города Ремигиюс Шимашюс, активный горожанин Гедрюс Шнюкас, адвокат Доминикас Ванхара.

На вопрос, как он намерен осуществить 9-летний план при том, что срок его полномочий ограничен, Шимашюс сказал, что план разделен на этапа.

"Один этап уже начался, много работают над улицами и дворами. (…) Второй этап - двухлетний - это окончание срока полномочий, а третий - 9 лет, для его завершения у нас есть свои показатели, которых мы надеемся достичь вместе с вильнюсцами", - сказал мэр.

Шимашюс не хочет обсуждать вопрос возможного сноса домов.

"Скажем так, есть такие показушные кварталы, где сносят старое, строят новое. Мы так не будем делать. Но самое главное - план, кроме того, мы заявляем, что советский модернизм не оправдал себя, потому что в современном городе (…) нужно ясное разделение между общественными пространствами, например, дорогами и частными, например, дворами".

По словам Шимашюса, в советских районах нет ни нормальных улиц, ни нормальных дворов, везде дороги, вдоль которых чуть в стороне стоят дома.

"В советских районах нет дворов. В них не заходят, туда можно только заехать на стоянку во дворе", - сказал мэр.

Однако он признал, что в Вильнюсе есть 30-40 домов, которые нуждаются в уходе, если ничего не делать, они будут представлять угрозу для жизни.

"В таких случаях мы заявляем, что не будем выделять деньги налогоплательщиков на ремонт таких домов, если их жители сами не хотят себе помочь. Но если дом безнадежно изношен, сами жители о нем не заботятся, то мы позаботимся о их временном переселении и снесем такой де факто развалившийся дом, а на его месте построим новый и вернем в него жителей", – сказал мэр.

Шнюкас сказал, что некоторые идеи проекта он одобряет. Например, что в каждом районе должна быть самобытность и места притяжения.

"Я хотел бы поговорить об идее расширения квартир за счет балконов, это хорошая идея. Но если у тебя квартира 65 кв м и балкон 5-6 кв м, то все в порядке. Но честно говоря, мне из-за такого пришлось пострадать. Соседи так сделали и вывели из равновесия всю систему отопления в доме. Когда увеличивается площадь, нужно больше теплоэнергии. Тогда ставят большие батареи отопления, выдержит ли это система?", - заметил Шнюкас.

Адвокат Вархара сказал, что тут надо обратить внимание на два момента.

"С одной стороны у советских многоквартирных домов есть ограниченный период эксплуатации, в некоторых случаях он уже подошел к концу. Но есть и иная проблема – наша Конституция (…), там ясно сказано, что собственность неприкосновенна. Исключения из этого регламента существуют минимальные. Забрать собственность против воли владельца можно лишь для общественных нужд, в установленном законом порядке и заплатив за нее справедливую цену", - сказал адвокат.

"Если есть планы сносить дома, то у меня вопрос о юридическом механизме, который решит этот вопрос. Очевидно, что часть жителей не согласится с этим", - продолжил он.

Вархара заметил, что план обновления оправдает себя, если бы владельцев обязали заплатить за обновление из своего кармана, если они не согласны с чем-то, но политики вряд ли, по его мнению, согласятся ввести такие механизмы.

Главный архитектор Вильнюса Миндаугас Пакальнис сказал, что проблема жителей в том, что не все понимают, зачем нужны такие перемены в общих пространствах.

Однако Шнюкас заметил, что не всегда новострой лучше советских построек - сейчас новые дома появляются вместо зеленых зон и близко друг к другу.

"Еще вопрос к сносу. Если я не ошибаюсь, уменьшили расстояние от дома до стоянки, поэтому вопрос, насколько это лучше. Одно, когда говорим о старых домах, их обновлении, но жизнь на месте не стоит, появилось много новых домов, надо, чтобы новое научилось сосуществовать со старым", - считает вильнюсец.

"Я не знаю ни одного парка или сквера, который был застроен. Но по сути то, о чем сказал Шнюкас, нас особенно волнует. Реально эти новые районы попали на территорию бывших деревень, решением суда в некоторых из них людям вернули землю. Тут никто из представителей власти ничего уже не мог сделать", - сказал Пакальнис.

Он признал, что случайная реституция принесла городу немало проблем.

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