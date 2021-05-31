Отличные новости: в Литве в "черной" зоне остался только один муниципалитет

Литва понемногу освобождается от тисков пандемии. По данным на 31 мая, в стране остался лишь один "черный" муниципалитет. Департамент статистики сообщает, что это муниципалитет Укмергского района, где уровень заболеваемости за 14 дней превышает 500 случаев на 100 000 жителей, а именно составляет 638 случаев.

Остальная часть Литвы остается в "красной" зоне, это меньше 300 случаев на 100 000 жителей за 14 дней.

Самая благоприятная ситуация – в Нерингском муниципалитете, это 28 случаев на 100 000 жителей за 14 дней.

За минувшие сутки зарегистрировали 181 новый случай коронавируса.

С 31 мая в Литве стартовала массовая вакцинация, сейчас на вакцинацию могут зарегистрироваться все жители старше 16 лет.

Статистикой в фейсбуке в понедельник поделился ученый Вайдотас Землис-Балявичюс. Он писал, что за последние сутки зарегистрировали минимальное количество случаев за год.

"До этого самый низкий показатель фиксировался 7 марта - 214", – писал он.

По его словам, вчера с коронавирусом госпитализировали 39 человек (14 марта - 48).

"Что касается смертности, то, к сожалению, вчера этот показатель не был самым низким. Но минимальные показатели были в мае. 27 мая было однозначное число умерших - 3, такое количество смертей было зафиксировано 14 мая", – писал Землис-Балявичюс в фейсбуке.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!