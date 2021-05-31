Массовая вакцинация в Литве началась с перебоями

Сегодня в Литве началась массовая вакцинация. С полуночи жители уже начали регистрироваться на вакцинацию. Однако некоторые столкнулись со сбоями.

Вильнюсец (имя и фамилия Delfi известны) рассказал, что после полуночи он попытался зарегистрироваться на прививку, но получил сообщение, что он не включен в список. По его словам, система заработала только с утра.

"Я разнервничался, даже написал пост в социальной сети, что опять не все до конца сделал. Однако около 8 ч. утра все сделали, но проблема в том, что в Вильнюсе все свободные места тут же разобрали. Хорошо, что я был у подруги в Паневежисе, так на обратном пути в Вильнюс заеду на прививку в Укмерге. К сожалению, в Вильнюсе свободных мест уже не было", - рассказал мужчина.

На сбои жаловалась и женщина. "В Литве началась массовая вакцинация от COVID-19, но сразу зарегистрироваться не удалось. Данные не были обновлены. Мне 30 лет, но я не могла зарегистрироваться, поскольку не входила ни в одну группу. Пыталась подключиться с 00:00 ч., получилось лишь с 00:36 ч, все "висело", – рассказала женщина.

Delfi связался с представителем Минздрава Айсте Шукша, которая подтвердила, что были сбои, но сейчас система работает.

"Да, определенные сбои были, но там не работала одна система, не по нашей вине. Сейчас все уже работает", - сказала она.

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