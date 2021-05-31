С июля в Литве подорожает газ и электроэнергия для населения

С июля в Литве для большинства потребителей электроэнергия в среднем подорожает приблизительно на 8%, а газ для домашних хозяйств – на 26-50%, подтвердил в понедельник Государственный совет по регулированию энергетики.

Как сообщил госэнергоходинг Ignitis, цена на поставки общественной электроэнергии с 1 июля в среднем повысится на 8,4%, а на газ – почти на 36,8%.

Как говорится в сообщении компании, расходы стандартного домашнего хозяйства, которое ежемесячно потребляет в среднем около 100 киловатт-часов электроэнергии, вырастут почти на 1,16 евро.

Ignitis отмечает, что цены на электроэнергию растут для домашних хозяйств, которые пользуются услугами компании – их количество достигает 1,36 млн. Электроэнергия дорожает по причине роста цен на электроэнергию на бирже.

"Наибольшее влияние на изменения цен на электроэнергию оказало повышение более чем на 18,77% цены на закупку электроэнергии на бирже Nord Pool, а также рост цен по фьючерсным сделкам, что учел Государственный совет по регулированию энергетики при установлении рыночной цены на второе полугодие", – сообщил Ignitis.

Между тем, газ для жителей, использующих его только для приготовления пищи (до 300 кубометров в год), в месяц в среднем будет стоить на 0,59 евро дороже, а для тех, кто использует его в отоплении (до 20 000 кубометров) – почти на 14 евро дороже.

Подорожание газа также связано с изменением цен на газ на европейских биржах, а также ростом потребления газа в экономике в связи с сокращением последствий пандемии COVID-19, холодной зимой и использованием газа из европейских газохранилищ, пояснил холдинг.

В целом с января газ дорожал для жителей, которые потребляли его меньше, между тем, цена на газ для прочих групп не менялась или даже снижалась.

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