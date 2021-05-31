Коронавирус в Литве: 181 новый случай, скончались 8 человек

За минувшие сутки в Литве подтвержден 181 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались 8 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 2205 молекулярных тестов (ПЦР) и 3236 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 295,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 2,6%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 274 383 случая COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 4266 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связана 8601 смерть.

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