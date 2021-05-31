Премьер Литвы прокомментировала заявления Лукашенко о том, что он будет впускать желающих привиться "Спутник V"

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что информация о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко будет впускать в страну желающих привиться российской вакциной "Спутник V" - очередная провокация, свойственная режиму.

"Я это оцениваю как очередную вербальную провокацию, которыми отличается как кремлевский, так и белорусский режим. Это попытка найти какие-то внутренние темы и спекулировать на них", – сказала LRT Шимоните.

Она заметила, что встречала в Литве людей, привитых "Спутник V", но подчеркнула, что правительство не собирается закупать эту вакцину, поскольку ее не одобрило Европейское агентство лекарственных средств, а качество "Спутника V" вызывает вопросы.

"Во время визитов в разные муниципалитеты я встречала людей, которые хотели бы в Литве привиться вакциной "Спутник V". Правительство Литвы не может предоставить им такую возможность. Эту вакцину Европейское агентство лекарственных средств не зарегистрировало", – сказала премьер.

Она отметила, что страны, которые выбрали "Спутник V" не всегда получают качественную вакцину, о которой договаривались с поставщиками.

"Мы слышали немало историй, когда в отдельные страны доставили непонятную вакцину "Спутник V" сомнительного качества, понятно, что это та тема, которую мы не видим смысла обсуждать, у нас есть и будет достаточное количество качественной западной вакцины", – сказала Шимоните.

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