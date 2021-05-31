Премьер-министр Литвы обещает решение по вакцинации детей 12-15 лет

С 31 мая 2021 года в Литве стартовала массовая вакцинация жителей. С этого дня привиться могут все жители старше 16 лет. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью на LRT сказала, что в скором времени примут решения о вакцинации детей 12–15 лет.

Европейское агентство лекарственных средств 28 мая приняло решение о вакцинации детей 12-15 лет вакциной Pfizer/BioNTech.

Шимоните заверила, что такое решение намерена принять и Литва.

"Я думаю, что в ближайшее время и в Литве будут приняты решения, с учетом решения Мы к этому готовимся, такую возможность предоставим. Это будет предоставление возможности, поскольку решения в таких случаях принимают родители детей или их опекуны", – сказала Шимоните.

По ее словам, это важно перед новым учебным годом – когда дети вернутся в школы. Она сказала, что детей смогут прививать с июня 2021 года.

"Это на самом деле будет возможно с июня", – сказала она.

Delfi напоминает, что Европейское агентство лекарственных средств 28 мая сообщило, что оно одобряет вакцинацию детей 12-15 лет вакциной Pfizer и BioNTech.

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