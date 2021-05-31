Европейское агентство лекарственных средств 28 мая приняло решение о вакцинации детей 12-15 лет вакциной Pfizer/BioNTech.
Шимоните заверила, что такое решение намерена принять и Литва.
"Я думаю, что в ближайшее время и в Литве будут приняты решения, с учетом решения Мы к этому готовимся, такую возможность предоставим. Это будет предоставление возможности, поскольку решения в таких случаях принимают родители детей или их опекуны", – сказала Шимоните.
По ее словам, это важно перед новым учебным годом – когда дети вернутся в школы. Она сказала, что детей смогут прививать с июня 2021 года.
"Это на самом деле будет возможно с июня", – сказала она.
Delfi напоминает, что Европейское агентство лекарственных средств 28 мая сообщило, что оно одобряет вакцинацию детей 12-15 лет вакциной Pfizer и BioNTech.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!