Занимающийся рыбным бизнесом предприниматель нашел способ выжить: это нас спасло

Владас Вицкунас, который занимается производством рыбной продукции под торговой маркой Žuvies paštas, говорит, что потребление резко изменилось за несколько лет и производство вырастет в несколько раз, хотя уже казалось, что эта сфера останется убыточным хобби.

Компания продает свою продукцию на трех самых дорогих рынках Вильнюса и в торговых сетях.

"Самый популярный у нас продукт - это рыбные котлеты, которые едят дети. Наши покупатели - мамы, потому что они поняли, что сом на вкус не похож на рыбу. Основное сырье - сом. Иногда мы перерабатываем форель и угрей", - рассказывает Владас Викунас о своем бизнесе и говорит, что слышит рассказы о матерях, которым удается обмануть детей и накормить их продуктами из сома, хотя они даже не хотят брать рыбу в рот.

Их ферма теперь производит 200 тонн сома в год и расширит производство до 600 тонн к концу года из-за нехватки сырья. Из 12 видов котлет, которые есть в ассортименте, можно изготовить только 4-5. Фермер говорит, что спрос на эту рыбу за год вырос в четыре раза - рынок надломился.

"Если вы откроете ферму с 20-30 тоннами сома, вы не проживете. Мы тоже начали с таких объемов, и это было просто хобби. Тогда возникла необходимость поддержать эту деятельность за счет собственных средств. Бизнес, способный прокормить семью, начинается с 200 тонн в год. Сейчас нам не хватает сырья, мы были бы рады вырастить 700 тонн. Столько выращивается по всей Литве, и это очень мало. Покупаем у коллег. Выращиваем мальков. Их передаем партнерам, у которых мы покупаем взрослых сомов", - рассказывает В. Вицкунас о специфике бизнеса.

По словам бизнесмена, сом наконец стал пищей, а не праздничной рыбой, которую едят один или два раза в год. Однако это произошло только тогда, когда они начали производить продукты, потому что выращивание одной только рыбы было тупиком.

"Переработка спасла нас. В специальных продуктах нет необходимости, это должна быть удобная, простая еда, которую можно есть каждый день", - говорит В. Вицкунас.

На предприятии работает 17 человек, производство достаточно автоматизировано. Даже при увеличении объемов в несколько раз количество людей увеличится только до 25 или 30. Лучше покупать более современные машины и платить более высокую зарплату людям, которые с ними работают.

"Мы не продали ни одного килограмма живой рыбы. Килограмм сома стоит около 3 евро, филе 12-14 евро, котлеты 400 гр 6 евро. Когда-то это было очень дорого, теперь это не так. За неделю только несколько человек спрашивают цену. Если нравится, просто покупают", - говорит В. Вицкунас и отмечает, что они повысили цены два года назад, и теперь им придется снова их повышать, потому что цена упаковки и пластика - это не цена сырья. Их цена выросла вдвое.

Петрас Чепкаускас, эксперт по розничной торговле, говорит, что такой путь, как Žuvies paštas, становятся все более популярным, и это один из способов выживания мелких производителей сырья:

"То, что делает Žuvies paštas, - одна из традиционных историй успеха. Бизнес - это создание добавленной стоимости. Только рыбовод должен понимать, в каком направлении ему нужно двигаться.

Это происходит не только в Литве. Например, фермер дает молоко на крупный завод, а его мало. И если рынок по-прежнему олигополистический, это довольно печально. Затем он покупает начальное оборудование для стерилизации и розлива в бутылки, а затем разливает в бутылки цельное негомогенизированное молоко, а затем расширяется.

Создание каналов продаж также является добавленной стоимостью - есть не только рынки, подразделения для ТЦ, но и электронная коммерция, подписка на продукты.

А сом - рыба совершенно специфическая - без обработки продать его сложно. Пахнет грязью, люди не умеют ее разделывать. Переработка необходима для расширения".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!