В Шальчининкайском районе машина врезалась в дерево: двое мужчин доставлены в больницу, один из них скончался

ru.DELFI.lt

В воскресенье, в 13.19, по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в в Шальчининкайском районе автомобиль Renault Scenic врезался в дерево. Сообщалось о пострадавших.

По данным полиции, двое мужчин в возрасте от 30 до 35 лет получили ранения, оба потеряли сознание. Как сообщили в пожарном управлении, один из пострадавших был зажат в автомобиле. Пожарные освободили его и передали медикам. Оба пострадавших доставлены в больницу. Предполагется, что мужчины были в состоянии алкогольного опьянения - в машине много бутылок с алкоголем. Дополенено. Через пару часов после аварии полиция получила медицинское заключение о том, что один из пострадавших скончался. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!