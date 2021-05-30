Пострадавшие от карантина литовские курорты: ситуация различается, больше всего не повезло Паланге

Похоже, пандемия больше всего ослабила бизнес Паланги, а меньше всего - Неринги. Однако новый сезон на курортах встречают даже больше новых предприятий, чем в прошлом году. Такие наблюдения представляют специалисты Creditreform Lietuva, которая оценивает риски компаний.

"То, что что будет происходить этим летом на всех четырех литовских курортах, показывает только то, сколько литовцев ринулось к морю сразу после того, как правительство сняло ограничения на передвижение между муниципалитетами. Страх застрять за границей из-за коронавируса, а также нервы, связанные с карантином и удаленной работой, подтолкнут жителей к отдыху на литовских курортах", - говорит Саулюс Жилинскас, директор Creditreform Lietuva, компании, оценивающей риски компаний.

Как будет выглядеть курортный бизнес к началу нового сезона 2021 года? Ведь у бизнесменов курортов в прошлом году было не так много времени, чтобы заработать на хлеб с маслом, тем более, что не было дополнительных рождественских праздников, Дня святого Валентина - тогда вся Литва находилась на строгом карантине.

Как оценивают

Согласно анализу Creditreform Lietuva, влияние карантина на курортах ощущается, но надежды остаются оптимистичными. При расчетах учитывается период с 1 октября прошлого года, когда фактически закончился летний сезон, и до 1 мая. Компании, в которых работал хотя бы один сотрудник, считались действующими.

Аналитики использовали относительные цифры для оценки (сравнили количество арестов, банкротств и вакансий с количеством всех компаний, работающих на курорте), поскольку все четыре литовских курорта различаются по размеру и деловой активности, поэтому, используя абсолютные цифры, Паланга будет лидером, это самый крупный и активный курорт. Также необходимо подчеркнуть, что аналитики оценивали только компании, зарегистрированные на курортах.

Неринга живет лучше всех

Предприниматели, проживающие в Неринге, лучше всего себя чувствуют в преддверии сезона. Рассчитанный Creditreform Lietuva коэффициент DIX, который показывает долг перед Sodra, выпадающий на одного работодателя, работающего в этом муниципалитете, составляет всего 234,82 евро, что значительно меньше, чем в трех других курортах Литвы.

Компаний, у которых есть долг перед Sodra, приходилось менее четверти (22,4%) всех предприятий Неринги, работающих в начале межсезонья. Доля курортных компаний, включенных в список жертв COVID19, который находится в ведении Государственной налоговой инспекции, составляет 76,7 процента, в то время как другие курорты близки к 100 процентам.

Такое благополучие компани в Неринге можно объяснить тем, что Неринга славится более высокими ценами на услуги, поэтому у нее была более толстая подушка для компенсации убытков. О том, что курорт ориентирован на отдыхающих с более толстым кошельком, свидетельствует подорожавший въезд в Нерингу. А компании, находящиеся в процессе банкротства или ликвидации в Неринге, составляют лишь 2,7 процента от общего контингента предприятий. Немного больше предприятий осталось без персонала (3,6%), а также компаний, активы которых были арестованы (7,6%).

Больше всего проблем в Паланге

Однако на крупнейшем морском курорте Литвы концентрация опустевших компаний и компаний с арестами была самой высокой (9,8, 4,6 и 11,5 процента соответственно), также с учетом того, что из-за пандемии правительство объявило мораторий на производство по делу о банкротстве, была оказана финансовая и другая помощь компаниям, наиболее пострадавшим от COVID19.

Кроме того, по всей Литве снизилось количество арестов имущества. Кстати, в список жертв COVID19 ГНИ включила 98,2% всех компаний, работающих в Паланге.

Sodra задолжала только треть предприятий Паланги (32,9%), а задолженность на одного работодателя составляла 770,48 евро.

Предпринимательский дух не угас

Хотя курортные предприниматели больше всего пострадали от карантина и были закрыты на долгое время, желание открыть новый бизнес не уменьшилось. Если сравнить количество компаний, работающих на курортах, станет ясно, что в межсезонье большинство новых компаний было создано в Паланге - 11,5 процента от числа компаний, работающих на конец прошлого сезона. На втором месте Бирштонас с 9,8% новичков.

Как отмечают аналитики, в последнее время курорт активно развивается, поэтому такие тенденции легко объяснимы. Уровень регистрации новых предприятий еще больше увеличится, если городу удастся решить проблему нехватки подходящих помещений для бизнеса.

В обзоре говорится, что будет интересно посмотреть, сколько из новых предприятий выживут и даже увеличат штат в конце лета, так как многие свежеиспеченные компании в настоящее время вообще не имеют персонала.

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