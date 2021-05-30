Эксперт по рынку труда предупредила: молодые работники будут другими - работодатели уже сталкиваются с проблемами

Поколение, выросшее в Интернете, уже начинает выходить на рынок труда - впервые четыре поколения должны будут работать одновременно. Пока старшие стремятся к стабильности и не хотят перемен, молодые люди не могут жить без перемен. На конференции LOGIN 2021 руководитель Master Class Lietuva Лаура Дуксайте-Ишкаускене уверяла, что такие звезды Интернета, как PewDiePie, коренным образом меняют представления молодых людей о том, чего они хотят от своей карьеры, и работодателям придется адаптироваться.

"Рынок труда меняется, можно сказать, не по дням, а по часам. После ситуации на авиационном рынке в воскресенье, когда самолет был посажен в аэропорту Минска, рынок труда снова изменился - высока вероятность, что у нас будет все больше и больше людей, желающих работать в Литве", - сказала Л. Дуксайте- Ишкаускене.

Но больше, чем на настоящее, она призвала заглянуть в будущее, которое обещает поворотный момент для рынка труда.

"Дети, родившиеся в 2005 году, начнут работать в 2025 году - они росли после 11 сентября, с Facebook и Minecraft. Их ожидания работы похожи на компьютерную игру - деятельность должна быстро меняться. Они не хотят быть похожими на своих старших друзей в школе, а хотят быть похожими на PewDiePie. Растет стремление к быстрой карьере, быстрому достижению и сравнению с мировыми звездами. Компании должны все больше адаптировать свои бизнес-процессы к трудовым навыкам подрастающего поколения", - говорит Л. Дуксайте-Ишкаускене.

Интернет-звезд специалист по персоналу определяет как настоящих конкурентов работодателей, поскольку нынешние подростки предпочитают представлять себя звездами социальных сетей, а не руководителями бизнеса или профессионалами в своей области.

"Этот человек, PewDiePie, является конкурентом наших компаний. Потому что нынешние подростки, которые задумываются о выходе на рынок труда, и делают это очень рано, в возрасте от 12 до 14 лет, они предпочитают рассматривать свою работу как работу этого человека, у которого около 100 миллионов подписчиков. Они хотят быть звездами Youtube и не рассматривают возможность быть президентом банка или управлять крупной компанией", - говорит Л. Дуксайте-Ишкаускене.

В то время девушки ставят в пример Дикси Д'Амелио, певицу с миллионами подписчиков - карьера звезды TikTok более амбициозна, чем любая другая профессия.

Это также отражается на привычках молодых людей.

"Все больше и больше участников рынка труда стремятся оказывать услуги, а не устраиваться. Исследования в США показывают, что 45 процентов людей в возрасте от 20 до 25 лет уже занимаются собственной деятельностью и предоставляют услуги организациям, а не работают по трудовому договору. Руководителям компаний и менеджерам по персоналу придется научиться работать с партнерами, а не с сотрудниками", - говорит Л. Дуксайте-Ишкаускене.

Она отмечает, что молодые люди, выходящие на рынок труда, очень часто меняют работу, что уже становится большой головной болью для нынешних менеджеров.

"Если мы возьмем CV 28-летнего человека, то он уже поменял компанию 4,5 или 6 раз. Что можно сделать, чтобы этого не произошло? На такой вопрос очень сложно ответить, потому что вся окружающая среда вынуждает этих людей менять работу и менять ее довольно часто, им говорят, что нужно пробовать что-то новое, нужно брать от жизни все. Это постоянно поощряет перемены", - уверяет Л. Дуксайте-Ишкаускене.

В то же время молодые люди гораздо более предприимчивы, чем их родители - новое поколение на рынке труда предпочло бы быть самозанятыми, а не трудоустроенными. Организации используют это, выстраивая отношения между поставщиком и получателем услуги, а не работодателем и сотрудником. Это может уменьшить количество изменений.

"На нашем рынке труда уже работают 4 поколения. В 2025 году нынешние шестидесятилетние по-прежнему будут работать, а нынешние пятнадцатилетние уже будут работать. Это единственный случай, когда на одном рынке работает так много сотрудников разного возраста. Это означает, что у нас на работе конфликтующие интересы.

Главный мотив работы старшего поколения - стабильность. Для них важно, чтобы ничего не менялось или чтобы изменений было как можно меньше. Между тем для самого молодого поколения очень важно быстро все изменить. Представьте себе менеджера, у которого в организации есть такие люди, и которому для работы приходится сочетать разные мотивы. Мотивация работать так, чтобы ничего не менялось, - для ясности и стабильности, и мотивация работать, чтобы все и всегда менять", - сравнивает она.

Эксперт признает, что согласование таких интересов также невозможно. Чтобы сотрудники чувствовали себя комфортно, менеджерам нужно будет думать об этом индивидуально. При работе с молодежью, возможно, придется подумать о других формах деятельности.

"Если у вас есть дети, которым сейчас 12-14 лет, поговорите с ними - сколько их одноклассников уже работают над чем-то самостоятельно, что-то делают сами. Начнем с того, что они, играя в компьютерную игру, транслируют ее и, таким образом, пытаются заработать на трансляциях, если у них все хорошо. Но, может быть, они что-то исправляют, ремонтируют - в каждом подростковом классе есть два ребенка, которые уже работают", - говорит Л. Дуксайте-Ишкаускене.

По ее словам, люди в возрасте 25 лет, возможно, уже несколько раз обанкротились, совершили ошибку и извлекли уроки из нее - в этом возрасте они уже пережили больше, чем их родители.

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