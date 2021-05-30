Летом на курортах вырастут цены: за что приезжающим придется платить больше

Тем, кто готовится к отдыху на курортах Литвы, скоро придется шире открывать кошельки. Приближающееся начало лета ознаменует повышение цен на билеты на паромы Smiltynės perkėlos и подорожавший въезд в Нерингу. В Центре туризма и информации Неринги говорят, что предприниматели уже готовы к сезону и ждут прибывающих гостей, хотя, по их словам, около 80 процентов отелей уже забронированы на лето.

Паромы подорожают

Буквально за пару дней до начала календарного лета сообщается об изменении цен, которые ожидают жителей, готовых отдохнуть на Куршской косе.

С 1 июня здесь изменятся цены на билеты на паром Smiltynės perkėlos.

До сих пор пассажиры, которые платили 1 евро за билет на паром, теперь будут платить 1,1 евро, а трансфер на автомобиле подорожает на 0,30 евро больше и будет стоить от 12,7 до 13 евро.

Вырастет цена и для желающих перебраться на другой берег Куршского залива на мопеде или мотоцикле. Для них билет будет стоить от 5 до 5,2 евро.

Переезд на автобусе до 5 тонн с лета обойдется в 26 евро, более 5 тонн - 41,70 евро, автотранспортом от 3,5 до 12 тонн - 30 евро, более 12 тонн - 41,70 евро.

Поясняется, что цены изменены на основе пересчета максимального тарифа (дохода) AB Smiltynės perkėlos. Наивысший тариф был рассчитан и утвержден на заседании Государственной комиссии по контролю за ценами и энергетикой.

Въезд в Нерингу - 30 евро

С 1 июня изменится и плата за въезд в Нерингу.

Лина Пусвашките, специалист по связям с общественностью администрации самоуправления Неринги, сообщила, что местный сбор за проезд автомобиля с 1 июня с 10 евро увеличится до 30 евро.

"За электромобили платить этот сбор не нужно.

Размер местного сбора за летний сезон за автомобиль остается таким же, как и в прошлом году", - сказала она.

Правда, стоимость въезда автобуса до 30 мест не меняется и остается прежней - 20 евро, но с 1 июня цена въезда кемпера меняется.

Стоимость повышается с 20 до 30 евро.

Цены на гостиницы вырастут, забронировано около 80 процентов номеров

Заместитель директора Центра туризма и информации Неринги Ангелина Иванова заверила, что по первоначальным прогнозам, несмотря на рост цен, летний сезон в Неринге будет насыщенный, и сегодня около 80 процентов жилья уже забронировано.

"Заполняемость крупных отелей курорта составляет около 80 процентов.

Бронирование на июль и август гости из-за рубежа, туристические агентства пока не отменяют , но объекты размещения, ориентированные на местных гостей, заполняются почти на 100%.

Конечно, номера все еще доступны, особенно в новых или отремонтированных отелях, таких как Spa Nida, Nidos Banga, которые недавно открыли системы бронирования", - сказала она.

А.Иванова подсчитала, что в этом году средняя цена номера на двоих в сутки составит от 110 до 250 евро с завтраком.

"У предпринимателей Неринги, оказывающих услуги по размещению в частном секторе, в этом сезоне также много заказов - цена квартиры на семью из 4 человек достигает от 100 до 200 евро в сутки.

В целом заметно, что цены на услуги по размещению немного выросли по сравнению с прошлым годом.

В отношении безопасности объекты размещения соответствуют требованиям Минздрава", - прокомментировал заместитель директора Центра туризма и информации Неринги.

В Паланге - сбор за парковку

С 15 мая на улицах Паланги также будет взиматься плата за парковку. Она будет действовать до 15 сентября.

Сообщается, что территория города Паланга разделена на три части: зеленую, красную и желтую зоны.

В зеленой зоне - 2 евро в час, 1 евро - полчаса. В красной зоне плата составит 1,2 евро в час, 0,6 евро за полчаса. В желтой зоне - 0,6 евро в час, 0,3 евро за полчаса.

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