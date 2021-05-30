Погода: дожди уходят, но летнего тепла придется подождать

В воскресенье погода в нашей стране будет определяться полем высокого давления. Днем будет переменная облачность: утром небо будет ясным, позже облака начнут сгущаются, а к вечеру постепенно исчезнут.

Хотя облака будут сгущаться, вероятность дождя в течение дня будет низкой. С севера придет масса прохладного воздуха, поэтому температура не поднимется выше 14-19 градусов, будет дуть сильный и свежий северный ветер.

В ночь на понедельник тучи рассеются, дождя не ожидается, северный ветер стихнет. Ночь будет очень прохладной, температура упадет до 2-7 градусов тепла, только на Куршской косе сохранится около 9 градусов тепла, а в северных районах - до 0-2 градусов тепла.

В понедельник облачность снова увеличится, но вероятность дождя останется низкой. Снова подует более сильный северный ветер, температура поднимется до 14-19 градусов.

Во вторник местами ожидаются кратковременные дожди. Ночью температура поднимется до 5-10 градусов, днем воздух ​​прогреется до 14-19 градусов тепла.

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