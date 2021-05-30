Изменился один из важнейших показателей распространения коронавируса: таких цифр мы не видели с прошлого года

Профессор Миндаугас Станкунас из Литовского университета медицинских наук (ЛУМН) в Facebook поделился важной информацией о последних показателях коронавируса. По его словам, в некоторых показателях можно увидеть просто впечатляющие изменения.

"Если мы посмотрим на 7-дневное среднее количество новых случаев COVID-19, это изменение будет еще более впечатляющим, т. е. с 1200 (05.10) до 495 (05.28). Количество стационарных больных также значительно сократилось - с 1120 до 774. Снижается и количество пациентов с COVID-19, проходящих лечение в реанимационных отделениях и отделениях неотложной помощи. Однако сокращение их числа началось гораздо раньше. Пик (145 пациентов) был достигнут уже 28 апреля и с тех пор сократился, по данным на сегодняшний день, до 93.

Процент положительных диагностических тестов составляет 2,8 процента. Такого показателя мы не видели с конца сентября 2020 года.

И именно этот показатель является одним из самых важных, показывающих борьбу с эпидемией. Что действительно может отличаться, так это количество смертей от COVID-19. Понятно, что оно не такое страшное, как был в декабре-январе, но его падение "застряло" в марте и не сильно уменьшается.

Цифры последних дней кажутся более оптимистичными", - пишет профессор в Facebook.

В своем посте профессор также упоминает несколько сценариев, названных месяц назад.

"Более месяца назад были озвучены три возможных сценария развития эпидемии: более тяжелый / пессимистичный, средний и более легкий / оптимистичный. Конец апреля показал, что мы движемся к более пессимистическому сценарию (например, 28 апреля было выявлено 1598 новых случаев COVID-19), и нельзя исключать возможность достижения 2500-3000 случаев в день. Но мы видим, что этого не произошло. Мало того, мы начали отклоняться от "оптимистического" сценария, согласно которому мы должны были увидеть цифры, которые видим сейчас, только через пару недель. Столь резкое снижение количества случаев не может не удивлять", - пишет М. Станкунас.

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