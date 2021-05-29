Путин и Лукашенко обсудили дело Софии Сапеги

Путин и Лукашенко обсудили дело россиянки Софии Сапеги, задержанной вместе с Романом Протасевичем 23 мая в аэропорту Минска. Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, подчеркнув, что у Сапеги есть вид на жительство в Беларуси.

"По инициативе президента России была поднята тема российской гражданки, которая была задержана, которая сейчас находится в СИЗО. Разумеется, ее судьба нам небезразлична, но также, принимая во внимание тот факт, что у нее действительно, и это подтвердилось, есть вид на жительство в Белоруссии", - сказал Песков журналистам в субботу.

"Мы, конечно, исходим из того, и это было подчеркнуто президентом России, что все должно происходить в рамках закона", - сказал он, добавив, что за делом будет следить российский МИД.

По информации нашего источника, Сапега и Протасевич фигурируют в трех уголовных делах. Управление Следственного комитета Беларуси по Минску расследует большое дело об августовских протестах, по нему проходят более 200 человек, часть из них уже осуждены.

Жалобу на задержание Сапеги суд в Минске рассматривал в пятницу и не удовлетворил.

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