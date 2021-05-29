Два года после выборов президента Литвы: все обещанное получилось наоборот

Государство благосостояния, внимание тихой Литве и стремление стать человеком, объединяющим других. С такими обещаниями два года назад экономист Гитанас Науседа победил на выборах президента Литвы. Чего удалось добиться за это время, в передаче на LNK говорили эксперты.

Политический обозреватель Римвидас Валатка сказал, что все обещания Науседы были осуществлены с точностью до наоборот.

"Если оценивать деятельность Науседы, надо сказать, что все, что он обещал сейчас происходит наоборот. Он рассказывал об открытой службе президента, но она стала открытой только для гомофобов и подобных деятелей. Он призывал к объединению, но на самом деле речи президента вносят раскол в общество, он не ищет согласия. И вообще в течение этих двух лет президент показывает своих реальных избирателей – людей, выступающих против нового, против европеизации, людей, склонных оставаться в зоне Беларуси и России. Могу сказать, что через 3 года Науседа будет президентом, которого будет поддерживать Рамунас Карбаускис", – сказал Валатка, который убежден в том, что Науседа примет участие в следующих президентских выборах.

Эксперт по пиару Арунас Армалис сказал: "С точки зрения коммуникации это были два года ошибок".

Он сказал, что воскресные события в Беларуси - это еще один шанс для Науседы, которым он неплохо пользуется.

Председатель парламентского комитета по вопросам труда Миндаугас Линге сказал, что пока он наблюдает "поиск политической самобытности".

Науседа упоминал, что примером для него является экс-президент Валдас Адамкус. Он также заявлял, что не будет таким президентом, какой была Даля Грибаускайте. Линге считает, что иногда Науседа становится похож на экс-президента Роландаса Паксаса.

"Эти инициативы, соответствия, риторика, отождествление при выступлении с трибун, консультирование, риторика речи электората, позиция представлять интересы части Литвы. Все эти линии объединяют", – считает Линге.

Валатка заметил, что Науседе не удалось стать объединяющим президентом.

"Куда не повернись, везде раскол. Скажем, заявление об отзыве депутатов. Только представьте, к какой анархии в государстве это может привести", – сказал Валатка, напомнив об опросах заказанных президентской службой. Одним из вопросов был вопрос - согласны ли жители с отзывом депутатов.

"Если предоставить такую возможность, то за 4 года у нас в 71 округе выборы состоятся 200 раз", – заметил обозреватель.

Он удивлялся тому, что Науседа говорит о том, что он ставит в пример Адамкуса, но при этом постоянно копирует Паксаса.

Армалис сказал, что были и победы – вето в связи с 3% барьером на выборах, совет в сфере здравоохранения, созванный в период междувластия.

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