"Во время выполнения рутинных формальностей, в ответ на то, что Литва не выдала визу, Россия отказалась выдать визу атташе по культуре. Сейчас у нас в России нет атташе по культуре", – сказал BNS вице-министр иностранных дел Мантас Адоменас.
В июле прошлого года Минкульт сообщил о том, что в конкурсе на должность атташе в России победил Винграс.
"Победитель конкурса может вступить в должность, получив в установленном законом порядке удостоверение о благонадежности и одобрение МИД", – было сказано в сообщении Минкульта.
После проведения этих процедур в январе Россия информировала Литву, что не выдаст Винграсу визу.
У Литвы сейчас нет атташе по культуре в России.
Винграс должен был сменить атташе по культуре Ингу Видугирите_Пакярене, срок полномочий которой истек.
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