Задержанный за контрабанду таможенник "сдал" и сообщника из Вильнюсской экономической полиции

Криминальная служба таможни в середине мая тихо провела операцию по задержанию двоих сотрудников: таможенника и старшего следователя Вильнюсской экономической полиции. Последний задержан и почти две недели находится под арестом.

Об этом расследовании прокуроры особенно не распространяются. Представитель Криминальной службы таможни сказал Delfi, что они ничего не комментируют. Заместитель главы ГКП Вильнюсского округа Миндаугас Стравинскас сказал, что они ничего сказать не могут, поскольку расследование инициировала таможня. Он лишь подтвердил, что полиция получила сообщение о том, что следователю Вильнюсской экономической полиции предъявлены обвинения, он задержан. По словам Стравинскаса, этот следователь давно работает в полиции и до сих пор его работу оценивали "очень положительно".

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"Лукашенко перед концом массово гонит контрабанду", – говорят таможенники.

В последнее время контрабандные сигареты в полуприцепах тягачей находят едва ли не каждый день.

16 мая в Медининкай приехал гражданин Беларуси на тягаче Mercedes Benz, он указал, что везет стеклянные банки. В результате проверки на рентгене выяснилось, что банок в полуприцепе немного, большая часть места заполнена ящиками с сигаретами - 1500 ящиков (750 000 пачек) - на сумму 2,7 млн. евро.

Водителя Вильнюсский участковый суд разрешил задержать на месяц. У криминалистов были подозрения, что контрабандистам помогал сотрудник таможни. Был задержан подозреваемый. Ему предъявили обвинения, назначили меру пресечения.

По неофициальным данным, его не арестовали, поскольку он давал показания. После этого на две недели был задержан следователь Вильнюсской экономической полиции.

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