Работодатели в Литве в ужасе: работать некому, а виноваты не зарплаты

Еще до пандемии компании, которые предлагали еду навынос получали большой доход, некоторые увеличили прибыль до 50%. Прошлый год не был самым хорошим для бизнеса, но в этом году все компании сталкиваются с проблемами. "Некому работать", – говорят представители бизнеса, отмечая, что виной тому как государственная политика, так и "тень".

Работающие в секторе общепита предприниматели говорят, что сталкиваются с серьезной проблемой нехватки работников и виной тому не предлагаемые зарплаты.

Директор компании Matesa, которой принадлежит сеть пиццерий Pizza Express Паулюс Гуркшнис рассказал, что в прошлом году компания работала прибыльно, удалось провести и расширение.

"Некому работать. Мы расширяемся, но с трудом. Проблема в нехватке работников, никто не хочет работать в сфере общепита, ситуация кошмарная", – делился он проблемами, заметив, что зарплаты у них неплохие. Согласно данным "Содры", "на бумаге" зарплата составляет 935,33 евро.

По словам Гуркшниса, самая большая проблема - борьба с "тенью" в этом секторе.

"Если мы работаем честно, не можем предложить такие зарплаты, как те, что работает иначе. Это самая большая проблема, работники уходят туда. Это самая большая наша проблема", – сказал он.

Директор ЗАО Kulverstukai (сеть ресторанов) Jammi Герардас Бутвилас также сказал, что 2020 год для них был неплохим.

"Мы все время работали. Доход у нас рос, где-то на 10-15%. Сейчас у нас те же проблемы, что и у других - нет работников, никто не хочет работать. За 15 лет со Службы занятости к нам пришли 2 человека и сказали, чтобы я подписал, что они мне не подходят", – вспоминал он.

"Они нам говорят, что не будут работать, они получают выплаты. Говорят, что им платят около 500 евро, поэтому если зарплата на 300 евро больше, работать невыгодно. Люди уменьшили свои потребности и живут", – продолжил Бутвилас, заметив, что они постоянно ищут работников уже в течение трех лет.

"Это постоянный процесс и большая проблема. И всем все равно. Ты можешь предложить и 1000 евро, все равно не пойдут. Не в деньгах дело, а в госполитике", – прибавил он.

По данным "Содры" средняя зарплата в компании составляет 984,06 евро "на бумаге".

Гендиректор Fresh Projects (сеть Sushi Express) Валдас Мержвинскас сказал, что он согласен с коллегами и заметил, что у них ситуация аналогичная.

"Работников не хватает. Трудно сказать, почему. Рынок вырос, заведений общепита немало, всем нужны работники. Молодежь учится, возможно, уезжает за границу", – сказал он.

По словам Мержвинскаса, сейчас больше всего работников требуется на курортах.

Он заметил, что, привлекая работников, нужно повышать зарплаты, менять модель труда.

"Я думаю, это связано не с пандемией, а с ростом числа заведений общепита", – предположил Мержвинскас, но прибавил, что во время пандемии многие ушли из этой сферы в курьеры, например.

По данным "Содры", зарплаты в ЗАО Fresh Projects составляют 1136,34 евро "на бумаге".

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