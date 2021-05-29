Погода: дожди из Литвы понемногу уходят

В субботу в первой половине дня ожидается небольшая облачность, день будет солнечным. После обеда облачность увеличится, но солнце не исчезнет.

Во многих районах пройдут кратковременные небольшие дожди. Днем будет 13–18 градусов тепла. Прохладнее будет у моря, а теплее на юге и на востоке страны.

В ночь на воскресенье ожидается небольшая облачность. В первой половине ночи местами пройдут дожди. Утром будет от 4 градусов тепла в Жемайтии, до 5–8 градусов в центральной и южной части Литвы.

В воскресенье днем вероятность осадков невелика. Будет солнечно, больше облаков возможно лишь на юге страны. Днем температура будет от 15 до 19 градусов тепла. Холоднее всего будет в Жамайтии и на востоке страны, в центральной и юго-западной части будет 16–17, у Паневежиса и Биржай будет еще теплее.

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