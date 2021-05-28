По предварительным данным, в 21.31 ч. водитель не справился с управлением BMW, что и стало причиной ДТП.
Полиция сообщает, что водитель зажат в автомобиле, ему требуется помощь пожарных-спасателей.
Очевидцы сообщают, что автомобиль врезался в заграждения.
Пожарные-спасатели передали водителя в руки врачей. Мужчина находится в тяжелом состоянии, его срочно увезли в больницу.
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