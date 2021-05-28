ТОП-10 впечатляющих качелей в Вильнюсе

Качели в первую очередь связаны с воспоминаниями о лете, хорошей погоде и беззаботном детстве. В последнее время в городах качелей стало больше (речь идет о настоящих деревянных, а не на детских площадках, о которых веет евроремонтом).

Однако качели – временное явление. Иногда они неожиданно исчезают (как в Шиленай или у мельницы в Вяркяй), а в других местах также неожиданно появляются, поднимая настроение. Этой весной в десятку самых восхитительных качелей в Вильнюсе и рядом с ним можно включить следующие.

1. На городище в Новой Вильне

Если подняться по лестнице на высокий холм, можно полюбоваться красивым пейзажем Павильносского регионального парка, увидеть Вильняле и плотину. А качели развеют даже мрачные мысли.

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Координаты: 54.6980270, 25.3814990

Naujosios Vilnios pilkapynas Foto: Instagram.com/mantas.br nuotr.

2. Гора Алтанос

С этого холма открывается великолепный вид на Старый город Вильнюса. Гора находится в районе Ужупис, людей там бывает немного. Название эта гора получила от итальянского слова altano - "терраса на крыше".

Координаты: 54.684054, 25.300497

Altanos kalnas Foto: Instagram.com/mantas.br nuotr.

3. Лаурай

Это название связано с закрытым кварталом, в котором живут богатые люди. Но недавно на берегу Нерис появились скромные качели. Здесь в тишине можно, раскачиваясь на качелях слушать щебетание птиц.

Координаты: 54.801895, 25.361866

Laurai Foto: Instagram.com/mantas.br nuotr.

4. Жверинас

Эти деревянные качели находятся в нескольких шагах от Жверинского моста, около сквера им. Эдуардаса Бальсиса. С этого места открывается красивая панорама.

Координаты: 54.690211, 25.258195

Žvėryno tiltas Foto: Instagram.com/mantas.br nuotr.

5. Прудовый парк

Этот оазис находится в самом центре Вильнюса, гулять там любят многие горожане. Вокруг прудов проложены многочисленные тропы, а недавно появились и скульптуры. И конечно же, не обходите стороной качели.

Координаты: 54.678637, 25.297335

Kūdrų parkas Foto: Instagram.com/mantas.br nuotr.

6. Белая гора

Кярнаве знакома многим своими городищами, а рядом есть не менее известный объект. На окраине городка, над излучиной Нерис, стоит Белая гора, мимо которой проходит одноименная прогулочная тропа. Деревянная площадка позволяет взглянуть на красивые леса с большой высоты, а любители прогулок могут пройтись по лесной тропе длиной 3 км. В этом месте можно найти много качелей для детей и взрослых.

Baltasis kalnas Foto: Instagram.com/mantas.br nuotr.

Координаты: 54.886906, 24.829471

7. Пунджёнисское обнажение

Это впечатляющий своей красотой обрыв с видом на Нерис и леса. Обнажение находится на окраине Швенченского района и совсем недавно оно было известно только местным жителям, но красивая панорама с каждым днем привлекает все больше посетителей. Полгода назад там появились и качели.

Координаты: 54.866410, 25.744495

Punžionys Foto: Instagram.com/mantas.br nuotr.

8. Тракай

У самого въезда в Тракай, недалеко от кругового перекрестка появились качели с видом на озеро Тоторишкю. Особенно красивые виды здесь открываются весной и летом.

Координаты: 54.633934, 24.933721

Trakai Foto: Instagram.com/mantas.br nuotr.

9. Озеро Гела

Озеро Гела на окраине Неменчине - одно из самых красивых мест около Вильнюса. Между первым и вторым пляжем можно найти уютные деревянные качели.

Координаты: 54.851298, 25.507249

Gėlos ežeras Foto: Instagram.com/mantas.br nuotr.

10. Тракайский парк качелей

Рядом с историческим центром в Тракай оборудовано место отдыха, самое романтичное во всем городе. Оно находится рядом с придорожной часовенкой Св. Яна Непомуцкого. Парк находится у берега озера Лука, а по вечерам оно радует глаз красивым освещением.

Координаты: 54.644474, 24.936355

Trakų sūpynių parkelis Foto: Instagram.com/mantas.br nuotr.

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