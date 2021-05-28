В Каунасе задержаны мошенники из Дании

Криминалисты ГКП Каунасского округа 26 мая задержали в гостинице в центре Каунаса двоих граждан Дании, которых подозревают в том, что они "отоварились" в Вильнюсе и Каунасе больше чем на 200 000 евро.

В ходе расследования и при сотрудничестве с ЗАО Wordline Lietuva были выявлены лица, которых подозревают в использовании чужих платежных карт и телефонов. Подозревают, что за три дня были инициированы незаконные оплаты товаров в магазинах Каунаса и Вильнюса с помощью банковских данных выданных за границей платежных карт.

В среду в Каунасе были задержаны мужчина (1984 г.р.) и женщина (1974 г.р.), у которых нашли и изъяли часть приобретенных товаров – электронное оборудование (телефоны, "умные" часы), ювелирные изделия, одежда и т.д. Средняя стоимость одной покупки составляла 5000 евро, сообщает полиция.

Начато расследование.

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