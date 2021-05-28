Министр транспорта: результаты расследования ICAO могут быть через месяц

Поскольку Международная организация гражданской авиации (ICAO) планирует расследовать инцидент с принудительной посадкой в Беларуси пассажирского самолета, министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис отмечает, что выводы расследования можно ожидать приблизительно через месяц.

М. Скуодис также сказал в интервью телеканалу LRT, что события с самолетом, летевшим в Вильнюс, стали прецедентом, после которого у многих пассажиров может возникнуть озабоченность по поводу того, над какой страной им придется лететь.

Министр сказал, что единогласного одобрения этой международной организации при ООН не было, однако с необходимостью расследования согласилось большинство членов организации.

"Расследование будет проводить сама организация при сотрудничестве со всеми связанными государствами-членами, это, прежде всего, Беларусь, где произошел инцидент, Польша – там зарегистрирован этот самолет Ryanair, Ирландия – поскольку Ryanair из Ирландии, и Литва – потому что следовал в Литву (...). Результатов расследования мы можем ожидать через месяц", – сказал М. Скуодис.

В четверг вечером Министерство транспорта сообщило, что ICAO намерена начать расследование упомянутого инцидента, произошедшего 23 мая, когда летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair принудили к посадке в Минске. В четверг, на внеочередном заседании ICAO, М. Скуодис еще раз призвал провести подробное и объективное расследование.

Также он попросил внести это расследование и в деятельность Агентства авиационной безопасности ЕС.

Последнее уже выпустило информационный бюллетень безопасности, в котором указывает всем операторам рейсов избегать воздушного пространства Беларуси, за исключением случаев, когда это необходимо при непредвиденных обстоятельствах для обеспечения безопасности.

Несколько европейских авиакомпаний, среди них SAS, Air Baltic, Wizz Air, Air France, Lufthansa, Finnair уже решили избегать полетов над Беларусью.

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