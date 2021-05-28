В Клайпеде в выходные от COVID-19 будут прививать жителей с 16 лет

BNS ru.DELFI.lt

В Клайпеде в выходные от COVID-19 будут прививать жителей с 16 лет, на месте можно будет выбирать вакцины из имеющихся вариантов.

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