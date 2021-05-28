Юбилейный Форум свободной России: убить дракона, культ победы, новая Холодная война

28 и 29 мая 2021 состоится юбилейный 10-й Форум свободной России — конференция крупнейшей платформы российской оппозиции. Мероприятие проходит в режиме онлайн. До пандемии традиционным местом проведения форума был Вильнюс, куда из России и других стран приезжали его участники.

В работе Форума принимают участие десятки спикеров, среди которых известные российские и зарубежные эксперты, политики, гражданские активисты, писатели экономисты и журналисты: Геннадий Гудков, Гарри Каспаров, Аркадий Бабченко, Андрей Зубов, Владислав Иноземцев, Виталий Манский, Леонид Гозман, Ариэль Коэн и многие другие. Зарегистрированных участников – свыше 600.

С приветственным словом к участникам Форума выступил 13-й чемпион мира по шахматам, глава Совета Фонда защиты прав человека, сооснователь Форума Гарри Каспаров.

В своем приветственном слове он констатировал переход путинского режима к фазе открытой фашистской диктатуры, которая подавляет любые ростки оппозиционной деятельности и не приемлет уже никакого инакомыслия, рассказал об угрозах, которые несет путинская диктатура для всего цивилизованного человечества, а также призвал участников Форума к созданию объединенной сети российской эмиграции в Европе, призванной координировать деятельность различных эмигрантских сообществ за пределами России.

В первый день Форума планируется проведения нескольких дискуссионных панелей, посвященных самым актуальным проблемам российской и мировой политики.

Среди основных тем Форума:

На пути к тоталитаризму: тренды путинского режима.

Убить дракона: стратегии оппозиции в условиях диктатуры.

Культ победы: советская мифология на службе путинской диктатуры.

Новая Холодная война. может ли Запад помочь в борьбе с диктаторами?

Imperium infinitum: сможет ли Россия преодолеть имперскую матрицу.

Новая этика: развитие либеральной идеи или необольшевизм.

Как противостоять «цифровому ГУЛАГу»?

Помимо традиционных дискуссионных панелей в рамках Форума пройдут несколько круглых столов: «Создание объединённой сети российской эмиграции в Европе», «Контуры нового федеративного договора в постпутинской России», «Документалистика — последний остров свободы».

Также в рамках культурной программы, с 27 по 29 мая зарегистрированные участники Форума смогут посмотреть политические документальные фильмы известных режиссеров.

Состоится голосование участников Форума свободной России по включению новых фигурантов в «Список Путина».

На данный момент уже известны кандидатуры, предложенные к включению в «Список Путина». Среди них, как и прежде, оказались нарушители прав человека с мандатами, в погонах и мантиях, пропагандисты и выгодополучатели путинского режима, которым не место в цивилизованном обществе. В «Список Путина» войдут:

- сотрудники государственных медиа, в частности, телеканала RT: директор вещания на русском языке телеканала RT Антон Красовский, сотрудница RT Мария Бутина, одна из ведущих принадлежащего RT ютьюб-канала «Прекрасная Россия бу-бу-бу», нацеленного на сознательную диффамацию оппозиции путинскому режиму, Олеся Рябцева, один из ведущих принадлежащего RT ютьюб-канала «Прекрасная Россия бу-бу-бу» Валерий Серуканов, сотрудник государственного телеканала RT Максим Кононенко и другие пропагандисты;

- депутаты, инициирующие репрессивные законы, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, ряд судей и чиновников, ответственных за политические репрессии.

С программой форума можно познакомиться здесь.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!