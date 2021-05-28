Представитель ЕГУ: София стала одной из заложниц режима Александра Лукашенко

Белорусские власти распространяют дискредитирующую и не соответствующую действительности информацию о студентке ЕГУ Софии Сапега, об этом говорит гость программы "Defi Главное" представитель Европейского гуманитарного университета (ЕГУ), руководитель отдела коммуникации и развития, Максимас Милта.

С ним мы беседуем про ситуацию, связанную с задержанием студентки ЕГУ Софии Сапега.

Defi: Что известно про Софию Сапега на сегодняшний день?

Максимас Милта: Известно, что Софию задержали на два месяца, её признали подозреваемой по трем статьям Уголовного кодекса. (ч.3 статьи 130 УК РБ– «разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной розни или вражды». По этой статье ей грозит до 12 лет тюрьмы. Ранее ее выдвинули подозрения еще по двум статьям – 342 УК РБ (организация групповых действий, которые грубо нарушают общественный порядок – до трех лет тюрьмы. И по ст. 293 УК РБ – организация массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Если называть вещи своими именами, София стала одной из заложниц режима Александра Лукашенко. Сейчас в Беларуси 436 политических заключенных. (https://prisoners.spring96.org/ ) Среди них как София Сапега, так и Роман Протасевич. Нам известно, что к Софии не допустили адвоката, который по решению ее семьи должен ее защищать. Власти Беларуси, как и в случае с Романом Протасевичем, пытаются находить какие-то способы, чтобы подменить адвоката.

Нам известно о случае, когда к бабушке и дедушке Романа обращался неизвестный адвокат, представлявший якобы тем, кто будет защищать интересы Романа.

Нам известно о том, что, будучи в СИЗО КГБ, София была вынуждена встретиться с адвокатом, назначенным белорусскими властями, а не тем, которого выбрала семья и который уже работает с ее кейсом.

Известно также о реакции Кремля, который не защищает интересы своей гражданки. Несмотря на то, что София провела большую часть своей жизни в Беларуси, она является гражданкой Российской Федерации. Эта ситуация оставляет серьезные сомнения в том, действительно ли операция была осуществлена только лишь усилиями режима Александра Лукашенко или при сотрудничестве, в том числе, с Москвой.

- Реакция Кремля действительно вызывает вопросы в отношении своей гражданки. А какова реакция Европейского гуманитарного университета к своей студентке, что предпринято вузом и что будет предприниматься ещё для защиты Софьи?

- Мы располагаем инструментами как информационного, так и политического давления. Будучи белорусским университетом в изгнании (который вынужденно работает Вильнюсе из-за того, что именно Александр Лукашенко закрыл ЕГУ в Минске в 2004 году), мы используем все контакты, которые у нас есть на уровне Европейской комиссии и других международных структур. Как вы видели, в понедельник по итогам заседания Европейского Совета шла речь про Софию так же, как и про Романа.

Мы работаем с международными информационными агентствами, чтобы эта тема не выпадала из повестки международных медиа, в том числе и российских. Это тот единственный шанс, который может нам позволить освободить Софию в кратчайшие сроки именно как гражданку Российской Федерации.

Я должен сказать, что приходится работать, в том числе, с теми российскими медиа, с которыми в других ситуациях меньше всего хотелось бы контактировать из-за их аффилированности с Кремлем. Но мы понимаем, что это в данной ситуации единственная возможность четкой артикуляции того, что гражданка Российской Федерации, 23-летняя студентка, направлявшаяся после отпуска на защиту магистерской работы, стала заложницей режима Александра Лукашенко - того режима, который называет себя союзным братским государством по отношению к Кремлю. Это вызывает вопросы, и мы пытаемся ставить их, в том числе, перед Кремлём.

- Расскажите подробнее, что это за СМИ, аффилированные с Кремлем, с которыми вам приходится контактировать, и какова их реакция, идут ли они на контакт?

- Если вы посмотрите на информационную повестку Российской Федерации, то вы, конечно, увидите что в тех медиа, которые всегда стараются нейтрально освещать события в России - как например, русская служба Би-би-си, "Медуза", РБК, Baza и некоторые другие - конечно, освещают случай Софии. Но мы видим, что о ней рассказывают и другие медиа – агентство ТАСС, газета "Московский комсомолец" и так далее. Мы видим, что месседж, который мы стараемся распространять про случай Софии, достигает, в том числе, и те медиа, которые менее чувствительны к повестке, связанной с нарушением прав человека. И нам кажется, что это, возможно, станет тем каналом, который позволит нам добиться освобождения Софии. В пятницу Лукашенко и Путин будут встречаться. Мы посмотрим в результате этой встречи, предпримет ли Путин достаточно усилий, для того чтобы освободить гражданку Российской Федерации.

Повторюсь – Софии Сапега 23 года, она находится в заложниках. Ей на протяжении более чем двух суток не оказывалась консульская поддержка, она не может пользоваться услугами своего адвоката.

Sofija Sapega Foto: Vida Press

И это, конечно, абсолютно вопиющий случай, который показывает, что Кремль не во всех случаях защищает интересы так называемых соотечественников так называемого ближнего зарубежья, а уже что говорить о своих гражданах – как, например, случай с Софией Сапега.

Мы также видим информацию, которую распространяют и с помощью которой белорусский режим пытается дискредитировать Софию.

Например, появившийся вчера в провластных Telegram-каналах якобы скриншот титульной страницы дипломной работы Софии. Это не выдерживает никакой критики. Это очередная попытка дискредитировать - все эти заявления о так называемой Черной книге Беларуси, о так называемой организации массовых протестов, какой-то межнациональной розни.

Это всё абсолютная ложь, не имеющая ничего общего с действительностью, с тем, кем София на самом деле является. Она замечательная студентка с абсолютно блестящей репутацией в сообществе Европейского гуманитарного университета. И она должна быть незамедлительно освобождена.

- Давайте буквально по пунктам расскажем нашим зрителям и читателям, почему история о титульной странице якобы дипломной работы является фейком. По каким признакам можно об этом судить?

- Их как минимум пять, - по которым можно деконструировать этот фейк.

Во-первых, в ЕГУ отсутствует факультет международного права, у нас вообще нет факультетов, у нас департаменты. София учится в департаменте социальных наук.

Во-вторых, у нас нет преподавателя по фамилии Дуда, и никогда не было.

В-третьих, тема магистерской работы Софии - как она была утверждена приказом ректора - посвящена международному правовому регулированию института брака. А НЕ выдуманная с целью дискредитации Софии тема, связанная с Черной книгой Беларуси, - это просто бред и нонсенс.

В-четвертых, в европейском государстве, в Литве, на титульной странице студенты никогда не используют отчество. И в ЕГУ не используется отчество. Это все полный абсурд. За такое оформление титульного листа можно было бы, конечно, ставить один балл по 10-бальной системе.

Ну и напоследок, в-пятых, - это никакая не дипломная работа, а магистерская работа. София летела в Вильнюс защищать магистерскую работу. У нас в ЕГУ нет такого термина как дипломная работа.

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- Есть у вас связь с адвокатом, родителями Софии? Вы сказали, что адвоката к ней не пускают.

- Мы поддерживаем непрерывно связь в первую очередь с матерью Софии, и мы стараемся информировать ее о тех действиях, которые предпринимаются, и которые на текущий момент мы еще не можем освещать публично. Но при поддержке международных организаций, на высшем международном уровне мы делаем все возможное и в отношении Софии и, конечно же, и Романа.

Я хочу повторить, что на протяжении уже более трех суток студентка, учащаяся в зарегистрированном в Литве вузе удерживается в состоянии заложницы. И она не единственная. Помимо этого, признаны политическими заключенными в Беларуси еще двое студентов ЕГУ - Марфа Рабкова и Акихиро Гаевский-Ханада. Среди политзаключенных есть еще двое выпускников ЕГУ - Владимир Малаховский и Николай Дедок. Всего на 28 мая в Беларуси признаны политзаключенными 436 человек.

Когда мы говорим об этой абсолютно беспрецедентной ситуации, в том числе и акции захвата самолета, мы должны говорить, что речь идет не только о двух заложниках, но и всех тех, кто на протяжении последних практически 10 месяцев подвергается преследованиям в Беларуси. Еще раз повторю - более 400 политзаключенных, не говоря обо всех этих тысячах уголовных дел по политическим мотивам, которые должны быть немедленно прекращены в Беларуси.

- Есть ли международная студенческая реакция на эту ситуацию?

- Все сообщество ЕГУ мобилизовано, усилия предпринимаются не только администрацией университета, но в том числе, конечно, студенческим сообществом. Насколько мне известно, ещё в понедельник Студенческое представительство ЕГУ вместе с Союзом студентов Литвы и вместе с Европейским союзом студентов (это зонтичная организация, объединяющая национальные союзы студентов в 39 странах Европы) выпустили также заявления. Помимо этого, мы вместе работаем с правозащитными организациями, которые специализируются на защите прав и свобод членов академического сообщества. И мы будем продолжать это делать, далее создавать такое давление, которое позволит освободить Софию незамедлительно.

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