Погода в Литве: сырой сезон уже скоро завершится

В пятницу в Литве атмосферное давление повысится, будет облачно с прояснениями. Больше прояснений ожидается на западе страны. До вечера в большинстве районов пройдут дожди с грозами. Более интенсивные осадки ожидаются в южной части страны. Днем воздух прогреется до 14-19 градусов тепла.

В ночь на субботу во многих районах пройдут дожди, особенно велика вероятность осадков на востоке страны. Ночью будет 5-7, местами на востоке 8-9 градусов тепла. На западе ночью будет всего 2-4 градуса тепла. В других районах теплее.

В субботу днем осадки ожидаются еще во многих районах. Местами возможны грозы. Днем будет 13-18 градусов тепла.

В воскресенье погода понемногу наладится. И ночью и днем небольшие дожди возможны только на юге. Погода будет ясной, особенно солнечно будет на западе. Ночь будет прохладной - всего 3-8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 16-19 и лишь местами будет 14-15 градусов. Новая неделя начнется с более сухой погоды.

В понедельник уже без осадков. На востоке будет более облачно, а на западе солнечно. Ночью ожидается 3-8, днем до 15-20 градусов тепла.

В первый день календарного лета рядом с Литвой будет стоять циклон, поэтому на юго-востоке погода будет облачной. Особых осадков уже не ожидается. Ночью будет 4-9, днем 16-21 градусов тепла.

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