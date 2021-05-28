Центр регистра: "паспорт возможностей" уже получили 270 000 человек

"Паспорт возможностей" уже получили 270 000 жителей Литвы, сообщает Центр регистра.

"По данным на 28 мая, "паспорт возможностей" уже прислали больше 270 000 человек. Еще около 700 взяли его в отделениях регистра", – сказал представитель центра Миндаугас Самкус.

По его словам, больше всего людей приходит в отделения Вильнюса, Каунаса и Клайпеды.

Самкус заметил, что в отделениях "паспорт возможностей" выдают бесплатно.

По данным Центра регистра, этот паспорт могут получить около 1 млн. жителей.

"Паспорт возможностей" в Литве действует с 23 мая. Его могут получить привитые, переболевшие и получившие отрицательный тест на коронавирус. Этот документ дает возможность ходить в рестораны и кафе (в помещения), участвовать в мероприятиях, вернуться на рабочее место.

"Паспорт возможностей" можно скачать на сайте gpasas.lt.

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