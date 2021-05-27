На границе Литвы и Беларуси прошла акция солидарности с задержанными журналистами

В четверг на границе Литвы и Беларусь, рядом с пограничным переходом Шальчининкай-Бенякони, прошла акция солидарности с задержанным белорусскими журналистами, которую инициировала правозащитная организация "Репортеры без границ".

Представители литовских новостных изданий выстроились в линию у границы, держа в руках портреты подвергшихся репрессиям журналистов.

"Нам было важно продемонстрировать солидарность с нашими коллегами из Беларуси, которые за свою деятельность оказались в заключении, и мы хотели находиться настолько близко к ним, насколько это возможно. Журналисты не должны быть объектом преследования и подвергаться жестокости", - заявил генеральный директор "Репортеров без границ" Кристоф Делуар.

"Любая поддержка, которая видна, очень необходима. Нам было важно показать, что журналистское сообщество едино. Журналисты сейчас находятся в положении, когда не могут нормально работать, жить, потому что находятся в заключении, и эта солидарность важна не только для них, но и для их родных. Если коллеги страдают, мы будем искать способы, как им помочь. Но самое главное – мы будем продолжать работать, - сказал председатель Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс. – Думаю, журналистов, которые находятся в заключении, свободнее делает осознание того, что их дело, их работа продолжается, а те, кто хотел это прекратить, уже проиграл. Журналисты были, есть и будут, нас ничто не остановит", - подытожил он.

Протест был организован после новости о перехвате самолета Ryanair. Летевший рейсом из Афин в Вильнюс в воскресенье белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала Nexta Р. Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

По данным белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), на данный момент 34 белорусских журналиста находятся в заключении.

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