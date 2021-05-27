Жителей Литвы ждут перемены: за 75 млн. евро установят новые счетчики, не придется декларировать показания

Литовская компания Energijos skirstymo operatorius (ESO) подписала с французской Sagemcom Energy and Telecom договор на сумму 75 млн. евро и уже с этого года начнет менять старые счетчики на "умные". Новые приборы будут интегрироваться в домашнюю систему и каждых 15 минут передавать данные о потреблении электроэнергии - не придется декларировать показания.

В соответствии с договором установят 1,2 млн. новых счетчиков нового поколения (стоимость одного с установкой около 62,5 евро).

Жителям не придется декларировать показания счетчиков. Счета будут выписывать автоматически. Новые счетчики позволят видеть точное потребление в разное время года, получать услуги независимых поставщиков, эффективнее потреблять электроэнергию. Они также помогут быстрее регистрировать поломки в сетях. Будет известно место поломки, станет легче устранять неполадки.

Жителям за счетчики не придется платить, счетчики будут собственностью компании ESO.

Обещают, что будет возможность интеграции счетчиков в умные домашние системы.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис привел простой пример экономии – электричеством можно будет пользоваться тогда, когда оно стоит дешевле.

"Если взглянуть на наш быт через 5-7 лет, то благодаря связи 5G и интернету вещей, при динамичной цене на электроэнергию стиральная машина сама будет подыскивать время, когда электричество будет дешевле и тогда запускать стирку. Осью всего этого будет счетчик", – сказал министр.

"Это крупнейший в Балтии проект разумного учета, который поможет обеспечить эффективность расхода электроэнергии и надежные поставки за приемлемую цену. Наша цель – светлые и теплые дома, поэтому такие решения мотивируют жителей на смену привычек, а поставщиков – на расширение услуг и предложений", – заметил Крейвис.

Sagemcom внедрит новшество вместе со своими партнерами – Siemens и Bitė Lietuva.

До конца 2023 г. жителям и компаниям, потребляющим более 1000 кВт в год, старые счетчики заменят на новые. С 2024 года заменят счетчики у остальных потребителей.

После того как установят новые счетчики, клиенты будут автоматически получать сформированные счета. ESO гарантирует, что это позволит жителям видеть точные и понятные данные, анализировать их и менять привычки.

Глава ESO Миндаугас Кейзерис сказал, что в ходе закупок было получено самое прогрессивное решение за наилучшую цену.

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