Шимашюс не собирается в президенты, в депутаты и в евродепутаты

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс 27 мая сообщил о своем решении не баллотироваться на третий срок. Он сказал, что намерен отдохнуть от активной политики. Шимашюс отметил, что не намерен участвовать в президентских выборах, парламентских выборах или выборах в Европарламент.

Одновные мотивы такого решения мэр изложил в публичном письме.

"Я думаю, что два срока – оптимальное время, чтобы доказать свои способности, добиться значительных результатов, дать старт долгосрочным переменам. И вместе с тем - не срастись с постом, не слиться с ним, не утратить себя – города быстро меняются, должны меняться и люди, которые ими управляют", – писал он.

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"Чисто по-человечески, может быть, я и мог бы представить себя мэром на 9 год, но на 12-й уже с большим трудом", – сказал мэр в интервью "Дню на Delfi".

По словам политика, он в Партии свободы знает 4-5 человек, которые могли бы хорошими кандидатами на пост мэра.

"Мне важно передать город в заботливые руки", – сказал Шимашюс.

"Я надеюсь, что будут долго с Партией свободы, это созданная мной политическая сила, которая отражает мое мировоззрение, которая очень здоровая. (…) Всеми силами буду помогать кандидату от этой партии. (…) В этом смысле я из политики точно не уйду", – сказал Шимашюс.

Однако можно понять, что партийная политика для него уже не главное. На вопрос, будет ли он участвовать в выборах главы партии в июне, он ответил: "Очень хорошо, что напомнили, я намерен претендовать на пост члена правления, но еще не заполнил анкету".

На пост главы партии он не намерен претендовать, он считает, что "Аушрине Армонайте - прекрасный лидер, у которого есть отличное качество - она умеет сплотить людей и вести их вперед". Политик сказал, что он не намерен участвовать ни в президентских выборах, ни в парламентских, ни в выборах в ЕП.

"Я планирую отдохнуть от активной политики. Это не значит, что я не будут участвовать в муниципальных выборах, скорее – буду. Но от очень активной политики я хотел бы отдохнуть", – сказал Шимашюс.

Он не мог сказать ничего конкретного о своих планах на будущее.

"Возможностей много, и в том, что я делал, и в новой сфере. Я еще не ответил на этот вопрос для себя, поэтому не буду спекулировать. Я думаю, что всегда есть двери, которые открываются перед людьми, динамично о смело смотрящими вперед", - сказал он.

По образованию Шимашюс - юрист, доктор социальных наук (с юридическим уклоном). Он преподавал на Факультете права в Вильнюсском университете.

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