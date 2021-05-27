По заболеваемости коронавирусом Литва снова на первом месте в Европе

По заболеваемости коронавирусом Литва снова на первом месте в Европе, и это, несмотря на то, что количество больных сократилось. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщает, что из 30 стран ЕС и Европейской экономической зоны Литва по уровню заболеваемости занимает 1 место.

На прошлой неделе показатель заболеваемости за 14 дней в Литве составил 562,83 случая на 100 000 жителей, а смертности – 55,83 случаев на 1 млн. Сейчас этот показатель составляет 467,38, а смертности – 58,7. По смертности Литва с 9 места поднялась на 7.

Неделю назад показатель заболеваемости в Швеции составлял 577,38, а смертности - 12,1, сейчас - соответственно 427,1 и 7,26.

На третьем месте по заболеваемости - Латвия. Сейчас уровень заболеваемости в Латвии - 366 (на прошлой неделе была пятая с показателем 431,31), а смертности – 59,76 (шестая в рейтинге).

В Эстонии на прошлой неделе заболеваемость была 320,77, смертность – 37,62. На этой неделе - соответственно 250,72 (9-е место) и 27,84 (15-е место).

В Польше показатель заболеваемости 81,93 (23-е место), а смертности – 76,69 (4-е место).

На первом месте по смертности Хорватия (104,97), на втором - Венгрия (88,75), на третьем - Болгария (81,57).

Меньше всего больных - в Исландии (10,16), а неделю назад - 17,85. Смертей там не фиксируют и на Мальте (9,33). В течение двух недель не было смертей от коронавируса на Мальте и в Лихтенштейне.

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