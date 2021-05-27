Премьер-министр Литвы извинилась за слова представителя министерства: очень некрасиво

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в четверг на заседании в парламенте извинилась за слова представителя Министерства экономики, будто "паспорт возможностей" пенсионерам не очень и нужен.

О таком высказывании представителя министерства по связям с общественностью Лигиты Клюнкене написал портал alfa.lt.

Депутат Саулюс Сквернялис прочитал эти слова на заседании и попросил Шимоните прокомментировать их.

"Я думаю, это очень неэтичное высказывание, это если вежливо комментировать. Может, если бы заседание не было открытым, я бы высказалась и невежливо – буду выяснять, я такое не читала", – сказала премьер.

Она подчеркнула, что "паспорт возможностей" можно получить разными способами – не только через смартфон, его можно также распечатать.

"Необязательно иметь для этого смартфон, можно и распечатать документ, я думаю, это можно сделать в разных местах, об этом могут позаботиться и близкие. Нельзя сказать, что сделать это невозможно. Я с вами совершенно согласна – это очень некрасивое высказывание. Очень сожалею, приношу извинения всем, кого это оскорбило", – сказала премьер.

Портал alfa.lt в четверг напечатал интервью с Клюнкене на LRT. "Я вот хотела спросить, зачем старичку постоянно иметь при себе "паспорт возможностей"? (...) Он нужен для отдельных случаев, ну не знаю, если какой-то праздник, свадьба. Нет такого, что документ нужен все время, он что в боулинг пойдет или обедать в помещение ресторана, зачем им этот паспорт? (...) Это необходимо во время карантина?" – сказала на радио LRT представитель министерства.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте отреагировала на эти слова в фейсбуке.

"Прямо скажу. Я пришла в ужас от комментария представителя Министерства экономики о "паспорте возможностей", – писала она.

По словам министра, паспорт не делит людей ни по возрастному, ни по половому, ни по национальному принципу.

"Он для всех, кто хочет им пользоваться. Это должно побудить людей прививаться, тестироваться, безопасно пользоваться свободой. Те, у кого нет смартфона или планшета, могут бесплатно получить такой документ в Центре регистра", – писала Армонайте.

По ее словам, "после этого неадекватного комментария" пересмотрят внутренние правила министерства, правила общения работников со СМИ и жителями".

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