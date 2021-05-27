Мать Романа Протасевича просит Запад помочь в освобождении ее сына и других заключенных

Мать журналиста Романа Протасевича – Наталия Протасевич просит Запад помочь в освобождении ее сына, задержанного белорусским режимом, и других политзаключенных.

"Я просто прошу, чтобы помогли, чтобы средства массовой информации освещали все это правильно, чтобы люди, чтобы президенты услышали об этом самоуправстве, чтобы они убедили гражданина Лукашенко освободить моего сына", – сказала Н. Протасевич в четверг в телефонном интервью BNS.

Она также призывает воздержаться от любого насилия и решить вопрос дипломатическим путем.

"Я не призываю к насилию, не призываю начинать какую-то войну, ни в коем случае. Я прошу о мире, доброте, честности и правосудии. Я прошу помощи Запада в том, чтобы убедить этого человека освободить моего сына и других политических заключенных, как он", – сказала Н. Протасевич.

Она также сообщила, что у нее нет никаких данных о том, как чувствует себя ее сын, поскольку с ним не может встретиться даже адвокат.

"Нет, не разрешили, отказали. К сожалению, мы не знаем – все, что у нас есть от адвоката, это лишь то, что была отклонена просьба без указания причины. (...) Нет, мы не в Беларуси и ( встретиться – BNS) невозможно, но это невозможно даже для тех, кто там находится. Мы не о том государстве говорим, законы там не действуют", – сказала женщина.

Она убеждена, что режим арестовал ее сына за то, что он стал опасным, "поскольку говорил правду".

"Он говорил правду о действующей власти, о том, что происходит в нашей республике, о том, как проходили выборы, о том, как народ высказался за демократию, свободу слова. Поэтому мой сын и пострадал, поэтому он стал врагом Лукашенко номер 1", – утверждает она.

Н. Протасевич также сказала, что объяснения авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко о том, что ее сын был нанят и воевал в Восточной Украине, являются "полным абсурдом".

"Мы уже говорили, что это полный абсурд. Наш сын – журналист, и он освещал события в Украине как журналист, он выполнял свою профессиональную журналистскую работу. И то, что сейчас ему пытаются это "приписать", это вздор, чушь, вы же понимаете, с какой целью власть это делает. Я думаю, что им всем это прекрасно понятно", – сказала мать Романа.

В воскресенье после обеда в аэропорту Минска был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако был принужден повернуть в столицу Беларуси.

Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолет совершил посадку в аэропорту Минска, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту самолета. Эта информация позже не подтвердилась.

Кроме того, Беларусь подняла в воздух истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного канала Nexta Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

В среду в белорусском парламенте А. Лукашенко назвал Р. Протасевича и С. Папегу "экстремистом и его сообщницей", а также заявил, что у страны было "суверенное право" задержать гражданина Беларуси и "его сожительницу", у которой есть вид на жительство в Беларуси.

Белорусские власти опубликовали запись, в которой Р. Протасевич якобы признается в организации массовых беспорядков, однако оппозиция и Запад, а также его родители предполагают, что "признание" было получено с использованием физического насилия и психологического давления.

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