Глава МВД Литвы обещает усиление охраны на границе с Беларусью

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обещает укреплять охрану на границе с Беларусью – планируется установить максимальное число видеокамер на всем участке границы с этой страной.

"Мы предусмотрели несколько направлений в решениях. Первое решение связано с долгосрочной перспективой. Наша цель – покрыть всю границу с Беларусью камерами наблюдения. Поэтому сегодня я поручила подготовку плана потребностей и возможностей, чтобы граница как можно быстрее была покрыта системой наблюдения", – сказала А. Билотайте в четверг журналистам.

"Я хочу заверить, что политическая воля для этого как со стороны премьера, так и со стороны правительства, есть. Точно будут найдены все финансовые ресурсы, чтобы граница как можно быстрее была покрыта", – добавила она.

Министр отметила, что на всей протяженности границы с Беларусью планируется внедрить системы наблюдения в ближайшие два года.

По ее словам, в данный момент системы наблюдения покрывают только 38% границы с этой страной.

Она добавила, что покрытие всей границы обойдется в 38 млн евро.

А. Билотайте также сказала, что в "краткосрочном периоде" уже сейчас усиливается охрана границы с Беларусью. В данный момент отмечается рост не только контрабанды, но и нелегальных мигрантов, и это может связано с деятельностью режима.

"У нас есть четкие сигналы наличия проблем, поскольку в последнее время мы отмечаем потоки нелегальной миграции, и эта тенденция такова, что за последний квартал этого года у нас 178 нелегальных мигрантов, которые попали из Беларуси. А если сравнивать с прошлым годом, то это количество значительно выросло", – отметила А. Билотайте.

"Похоже, что за определенную плату, по нашим данным, этих людей привозят к литовской границе, и они организованно попадают в Литву (...). Очевидно, что белорусские должностные лица в этом также могут участвовать", – добавила она.

Министр отметила, что планируются к принятию меры для того, чтобы система миграции в Литве не была привлекательной для прибывающих.

В целом протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 680 километров.

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