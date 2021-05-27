Спецвыпуск "Delfi Главное": пиратство XXI века - захват направлявшегося в Литву самолета и его последствия

23 мая Минск вынудил экипаж самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, сесть в столице Беларуси. В этом самолете находился оппозиционный журналист Роман Протасевич. Он был арестован. Задержана и девушка Протасевича гражданка России София Сапега (она - студентка находящегося в Вильнюсе ЕГУ). Несколько часов в неизвестности находились пассажиры самолета, подвергавшегося опасности. Большинство - граждане Литвы.

Что пережили пассажиры, что известно о захваченных Романе Протасевиче и его девушке Софье Сапега, какую цену за "государственное воздушное пиратство" заплатит Александр Лукашенко, какими будут теперь отношения между Западом и режимом?

Об этом в спецвыпуске "Delfi Главное" с пассажиром рейса Афины - Вильнюс Саулюсом Данаускасом, председателем парламентского комитета по иностранным делам Жигимантасом Павилёнисом, представителем Европейского гуманитарного университета Максимасосм Милтой и политическими обозревателем Витаутасом Бруверисом.

Ведущий - Дмитрий Семенов.

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