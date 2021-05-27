Что пережили пассажиры, что известно о захваченных Романе Протасевиче и его девушке Софье Сапега, какую цену за "государственное воздушное пиратство" заплатит Александр Лукашенко, какими будут теперь отношения между Западом и режимом?

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Об этом в спецвыпуске "Delfi Главное" с пассажиром рейса Афины - Вильнюс Саулюсом Данаускасом, председателем парламентского комитета по иностранным делам Жигимантасом Павилёнисом, представителем Европейского гуманитарного университета Максимасосм Милтой и политическими обозревателем Витаутасом Бруверисом.

Ведущий - Дмитрий Семенов.

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