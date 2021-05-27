Вильнюсцы покупают более дорогое жилье не потому, что живут лучше

Статистика первого квартала 2021 года показала, что в столице Литвы строят меньше жилья экономического класса, а недвижимость в Вильнюсе дорожает. Так ищущие жилье вильнюсцы попадают в замкнутый круг: даже при росте доходов собственное жилье многим не по карману. Одни эксперты считают, что ситуацию диктует сам рынок. Якобы спрос обуславливает цены, но другие отмечают плохое планирование в этой сфере.

Например, по данным Ober-Haus, в Вильнюсе сократилось количество предложений в сегменте экономического класса в Вильнюсе: в первом квартале 2021 года покупатели приобрели или бронировали 2300 квартир: 17% в сегменте недвижимости высокого класса, 61% – среднего класса, а количество эконом-класса снизилось до минимума.

"При покупке жилья высшего класса с частичной отделкой за квадратный метр надо платить больше 2500 евро, в среднем классе - 1800-2450 евро, а экономического - до 1800. В последней группе продано или забронировано лишь 22%", – сказал представитель компании Раймондас Регинис.

Глава компании Bonava Lietuva“ Ремигиюс Плетерас сказал, что снижение числа новых квартир экономического класса - необязательно признак того, что горожане стали богаче.

"Это показывает, что большая часть новых объектов появляется в центре города (80%), поэтому и цены там превышают возможности потенциальных покупателей. Молодые семьи, которые ищут первое жилье, чаще предпочитают качественные квартиры эконом-класса, а снижение предложений приводит к сокращению числа таких сделок", – Сказал Плетерас.

Кроме того, по его словам, после роста цен, цены на жилье эконом-класса поднялись и достигли прежних цен на жилье среднего класса.

"Например, если раньше такое жилье стоило 1500 евро за 1 кв. м, то сейчас это уже 1800 евро", – сказал Петерас.

По его словам, сейчас тем, кто ищет более дешевые варианты, стоит обратить внимание на объекты подальше от центра: "Например, из Пашилайчай, Фабийонишкес или Байорай легко добраться до любой точки города, рам есть детские сады, школы. Здесь еще можно купить жилье с полной отделкой за 1600 евро за 1 кв. м".

Он выразил надежду на то, что строительные компании, увидев спрос, вернуться к развитию сегмента эконом-класса.

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