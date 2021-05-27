Прогноз погоды: конец весны ничего хорошего не сулит

В ближайшие дни погода почти не изменится: будет прохладно, прогнозируют дожди.

В четверг днем во многих районах ожидаются небольшие дожди, местами грозы. Температура составит 14–19, у моря 13 градусов тепла.

В ночь на пятницу и днем во многих районах ожидаются небольшие дожди. Днем местами грозы. Ночью будет 4–9, днем 14–19, у моря 12 градусов тепла.

В ночь на субботу и днем во многих районах ожидаются небольшие дожди. Температура ночью 4–9, днем 13–18 градусов.

В воскресенье на юге страны пройдут небольшие дожди. Ночью 4–8, днем 15–20 градусов тепла.

В понедельник без осадков. Ночью будет 3–8, днем 16–21 градусов тепла.

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